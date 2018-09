Mike Pence: EE.UU. saluda a Ecuador por "pasos que ha dado para aislar aún más el régimen de Maduro"

En su publicación, Moreno informó que “desde enero hemos incautado 63 toneladas de drogas, valoradas en USD $4.385 millones. Somos el segundo país en el hemisferio con más incautaciones”.

Mientras que Pence puntualizó que, en la llamada telefónica, discutieron, entre otros temas, los esfuerzos que se han hecho para resolver la “crisis en Venezuela”, por lo que le hizo llegar sus saludos por los recientes pasos que ha dado Ecuador para “aislar aún más al régimen de Maduro y apoyar la democracia en Venezuela”.

