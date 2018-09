Comité Cívico de Esmeraldas pide auditoría a US$ 3100 millones recaudados para reconstrucción

Secretaría Técnica de Recaudación manejo dineros para el desarrollo de las provincias tras terremoto de 16 de abril del 2016 El Comité Cívico de Esmeraldas exigió realizar una auditoría a los US$ 3100 millones de dólares que la Secretaria Técnico de la Reconstrucción recaudó para las provincias de Manabí y Esmeraldas, para la realización de obras luego del terremoto del 16 de abril del 2016. Por medio de un informe la Contraloría detalló que de ese dinero US$ 26 millones se entregaron a la Prefectura de Esmeraldas y US$ 60 millones a Manabí.