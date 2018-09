EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Martínez aclara sobre un eventual acuerdo entre FMI y Ecuador

Al momento, no hay acuerdo, pero "no se descarta ninguna opción", dijo El Gobierno ecuatoriano no tiene en la actualidad "ningún acuerdo sobre la mesa", negociación formal o conversación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con miras a obtener crédito.