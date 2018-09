ECUADOR TV (Quito) Roldán destaca la importancia de la Ley Anticorrupción

"La justicia tiene toda la independencia para actuar contra los casos de corrupción", recalcó La lucha del gobierno contra la corrupción fue destacada este 19 de de septiembre por Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, en la edición estelar de Telediario, transmitido por Ecuador TV.

Roldán aseveró que "a diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno no dijo que iba a luchar contra la corrupción, sino que actuó".

El funcionario indicó que "el Presidente (Lenín Moreno) dijo que iba a combatir la corrupción y así se ha hecho. La prueba es que en este Gobierno un Vicepresidente está preso (Jorge Glas) y tres exministros están presos. La justicia tiene toda la independencia para actuar contra los casos de corrupción".

Sobre el anuncio de la Ley Anticorrupción, hecho el pasado 12 de septiembre por el presidente Moreno, Roldán destacó que este proyecto "incluye elementos fundamentales, como por ejemplo, que las personas que delaten el lugar donde hay dinero de la corrupción, sean cuentas, cajas fuertes, entre otras, tengan una recompensa".

Acotó que también se incluye el tema de denunciar los sobornos y el perdón (por una vez) para quienes confiesen haber recibido algún tipo de cohecho.

Resaltó además que "que se abra, por 90 días, la posibilidad de que personas que recibieron bienes que no son suyos, es decir testaferrismo, los devuelvan, delaten a quien les dio el bien y no tengan problemas legales".

Para el funcionario, con esta Ley, "los ecuatorianos vamos a recuperar el dinero, vamos a cerrar el ámbito de corrupción. Queremos que los ecuatorianos recuperen el dinero mal habido y los bienes obtenidos por la corrupción".

Roldán también se refirió al caso de los "diezmos" que sacude la Asamblea Nacional. El Secretario de la Presidencia indicó que la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, está trabajando de manera correcta con el tema.

"No tiene presentación que un funcionario público contrate a alguien y le pida dinero para sí mismo. Me parece acertado lo que hizo la presidenta de la Asamblea Nacional y es convocar al Fiscal para poder pedir una investigación pormenorizada sobre a qué personas se les entregó sus sueldos. El presidente Moreno no tolera la corrupción, fuera de quien sea en cualquier instancia de gobierno".