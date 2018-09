OPINIÓN (El Oro) Más de 50 fallecidos en accidentes de tránsito en El Oro

ANT considera necesaria evaluación a choferes La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que la semana pasada anunció intensificar los controles para contrarrestar los accidentes de tránsito y en las vías; ahora vuelcan los controles desde la prevención a través de la evaluación a los choferes.

Marlon Villacís, director provincial de la ANT El Oro, mencionó que son necesarias las evaluaciones porque esto permitirá tener un diagnóstico claro del comportamiento y conocimientos de quienes tienen a su cargo el traslado de vidas humanas. Mencionó que la corresponsabilidad debe partir desde el conductor hasta la operadora de servicio, porque ambos son responsables de verificar el estado de los vehículos antes de un viaje, así como de designar a los choferes necesarios para realizar los trayectos.

Cifras

Y es que si bien hasta la semana pasada El Oro, se encontraba entre las provincias con menor número de muertes en las vías, sin embargo la cifra no deja de preocupar a las autoridades.

Desde enero hasta agosto de 2018, 42 personas perdieron la vida en el sitio del accidente de tránsito y aunque hasta ayer la ANT no contaba con la estadística actualizada del mes septiembre (aun en curso), se revela que con los 12 fallecidos el martes último en el accidente de la cooperativa Nambija en el cantón Balsas, la cifra de muertos supera los 54 en las vías de El Oro.

A esta cantidad se suman alrededor de 300 personas con lesiones tras los accidentes de tránsitos, pues solo hasta agosto, los heridos sumaban 275. De acuerdo, al informe de la Agencia Nacional de Tránsito, el comparativo de agosto de 2018 a agosto de 2017, es del 40%, en cuanto a fallecidos.

Mientras que de enero a agosto de 2018 a 2017; la reducción es del 30% de muertes en accidentes de tránsito, siendo los cantones de Piñas, Pasaje, Machala y Santa Rosa con el mayor número de víctimas.

Evaluación

Marlon Villacís, director de la ANT, recordó que quienes no se inscribieron para esta primera fase de evaluaciones, deberán acudir obligatoriamente al próximo llamado. Mencionó además que los choferes que no alcancen mínimo los 70/100 puntos en la evaluación, deberán someterse a una recapacitación a través de un curso que durará 20 horas y en caso de tampoco alcanzar el puntaje básico, hará un nuevo proceso de profesionalización, pero esta vez será de 140 horas. Acotó que la obligatoriedad en el uso de los cinturones de seguridad con fecha tope al mes de diciembre, es otra de las normas en las que aplicarán mayor rigurosidad. Cabe mencionar que los choferes mencionaron que estas evaluaciones si bien las están acatando, sin embargo, no coinciden en que con ello se reduzcan los accidentes de tránsito, los mismos que consideran que se originan por múltiples factores que no reposan en la prueba.