LA HORA (Santo Domingo) Panorama adverso reina en asambleístas de la provincia Tsáchila

1 de los 4 legisladores de esa localidad es acusado por caso "diezmos" Varios asambleístas se encuentran involucrados en los supuestos de casos de diezmos pedidos a sus asesores bajo el concepto de ayuda al partido político de su afinidad, situación que ha generado diversas reacciones entre las personas que ocupan un curul en el legislativo.

La provincia Santo Domingo de los Tsáchilas tiene cuatro representantes en la Asamblea Nacional; y al menos uno de ellos sería señalado por esta situación, que es calificada de dos maneras. La primera como acto de corrupción y la segunda como apoyo voluntario para la contienda política a la que pertenecen.

Criterios

A Manuel Ochoa no le preocupa que se revisen sus cuentas. “El que nada debe, nada teme”, fue lo que respondió al ser consultado sobre la auditoría que se les hará. Respecto a las supuestas coimas dijo que como director provincial de Alianza PAIS desconoce que se haya hecho solicitudes exigentes de cifras económicas, sin embargo, aclaró que los adherentes dan un aporte voluntario para los gastos que se requieren a la interna de la organización.

“Yo aporto de manera voluntaria. Aquí nadie determina la cifra, si alguien quiere dar un dólar bienvenido sea porque eso se ocupa para pago de arriendo de sede, secretaria y otros gastos”, señaló Ochoa.

Ángel Gende, a través de una llamada telefónica, declaró estar de acuerdo con la auditoría y con el esclarecimiento de los diezmos. Además, dejó claro que desconocía que uno de sus asesores haya solicitado apoyo económico para una marcha realizada en Santo Domingo, pero, aseguró que habló con él y le manifestó que fue una acción personal hecha con la intensión de ayudar a la actividad. “Respaldo a Ángel Sotalín. Vamos a investigar este caso, que hasta el momento no tiene ninguna denuncia oficial”, manifestó.

William Garzón, también dialogó con Diario La Hora, a través de la línea telefónica, y al igual que los otros entrevistados indicó estar de acuerdo con la auditoría. Al ser consultado sobre las supuestas peticiones de dinero, mencionó que en su caso jamás se ha pedido parte del sueldo a sus asesores “no se puede generalizar por los actos de otros”, puntualizó.

No hay influencias

Días atrás Gende aseguró que varias instituciones públicas en Santo Domingo son manipuladas por los asambleístas antes citados, quienes rechazaron rotundamente este tipo declaraciones y pidieron que se exhiban las pruebas que certifiquen la veracidad de lo manifestado por el miembro de la Nacionalidad Tsáchila.

“Soy una carta abierta y el pueblo sabe cómo es mi accionar”, señaló Ochoa; mientras que Garzón instó a Gende a que retire su fuero de asambleísta y que presente la denuncia oficial para poder defenderse “esto tiene un tinte político absolutamente claro. Es la forma con la que pretenden hacer daño”, reveló. (JD)

Es otra muestra de corrupción

Galo Calero, coordinador de la Comisión Anticorrupción, dijo que esta es otra prueba del daño que ocasionó la década del Gobierno anterior. Cree necesario que se investigue las denuncias de petición de dinero a los asesores de los Asambleístas e instó a Lenín Moreno que deje la presidencia de AP “no puede ser juez y parte. Él es presidente de todos los ecuatorianos, no solo de su partido”, acotó.

DATO

Diario La Hora intentó tomar la versión de Johanna Cedeño, pero hasta el cierre de esta edición no se lo consiguió.

“La única injerencia que tengo es en apoyo a la ciudadanía cuando necesita algo en temas de salud”.

William Garzón

Asambleísta

“Por mi lado no tengo nada que esconder. Manuel Ochoa les da libertad para que investiguen todas mis cuentas”.

Manuel Ochoa

Asambleísta

“Yo no tengo asesores corruptos. Él me ha dicho que a título personal pidió apoyo para ayuda de mi pueblo Tsáchila, yo no lo puedo juzgar por una acción de solidaridad”.

Ángel Gende