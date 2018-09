Flujos comerciales han incrementado en no menos de 20% tras acuerdo de Ecuador con UE

Marianne Van Steen detalló que se ha visto que mercado europeo se ha consolidado como primer destino de exportaciones no petroleras La embajadora Marianne Van Steen evaluó los resultados que ha tenido el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Ecuador. La diplomática resaltó que se han superado todas las expectativas y han observado, por ejemplo, un incremento de no menos del 20% en los flujos comerciales. Asimismo, detalló que se ha visto que el mercado de la UE se ha consolidado como el primer destino de exportaciones no petroleras.