Testimonios de Raúl Chicaiza en caso Balda sí son comprobables, insiste su abogado

Según Diego Chimbo, Expresidente Rafael Correa no ha podido probar que declaraciones de su defendido son falsas Diego Chimbo, abogado del exagente de inteligencia de la Policía Nacional, Raúl Chicaiza, sindicado en el caso de presunto delito de asociación ilícita y secuestro al político Fernando Balda, aseguró que los testimonios presentados por su defendido tienen asidero y asevero probatorio.

Según dijo, mediante el acuerdo de cooperación eficaz, presentado por Chicaiza, se logró evidenciar que miembros de Policía Nacional del Ecuador realizaron un primer viaje a territorio colombiano para organizar una deportación, todo esto bajo las órdenes del ex presidente Rafael Correa.

De acuerdo a lo mencionado por Chimbo, las declaraciones presentadas por su defendido, pueden ser constatadas y corroboradas por los testimonios de los agentes involucrados, quienes indican que estuvieron en el operativo por pedido del expresidente de la República.

“Llegaron con la indicación de que eran personas del grupo de seguridad de la presidencia, incluso su asesor presidencial llegó por disposición del ex mandatario Rafael Correa”, acotó Chimbo.

Tras las declaraciones de Chicaiza, que corresponden a las conversaciones mantenidos entre Rafael Correa y Pablo Romero, el Expresidente únicamente se habría defendido a través de redes sociales, cuestionó el jurista.

Chimbo, señaló que el Exmandatario no ha realizado una participación procesal. “El Expresidente de la República, lo que se puede observar es que está haciendo una defensa en redes sociales pero procesalmente no le hemos visto ninguna participación, habla de documentos que suben a redes sociales, pero documentos que en acervo procesal no existen, no constan”, afirmó Chimbo.

Para el jurista, la razón por la que Balda estuvo dentro del radar presidencial, se debe a que las declaraciones de Balda le resultaban incómodas al gobierno de Correa. “Acordémonos quién publicó los Pativideos, quién despotricaba por redes y causaba molestia y decidieron hacer eso. El Expresidente es súper inteligente y bastante autoritario y quería traer a toda costa a Fernando Balda”, dijo Chimbo.

Finalmente, el abogado recalcó la importancia de que se inicie un proceso de investigación a Balda por la compra de equipos de espionaje, algo que se está insistiendo a la Fiscalía hasta la actualidad.

K.V

Fuente: Pichincha Universal - Ecuador Inmediato

Foto: Ecuavisa