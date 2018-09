Luis F. Torres: Exprocurador debe explicar pago de USD $318 millones por 77 defensas internacionales de Ecuador

"En esos USD $318 millones pagados no está todo el periodo de Diego García porque estos se hicieron desde 2005 hasta 2017", explicó asambleísta El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al pedido de juicio político al exprocurador general del Estado, Diego García. El asambleísta Luis Fernando Torres ratificó que la solicitud cumplía todos los requisitos formales y existía de por medio el informe favorable de la Unidad Técnica Legislativa. El legislador espera que este proceso, tramitado por la Comisión de Fiscalización, sirva, por ejemplo, para que se analice por qué razón se pagó cerca de USD $318 millones por 77 defensas del Estado ecuatoriano en materia de arbitrajes y litigios internacionales.

“En esos USD $318 millones pagados no está todo el periodo del anterior Procurador porque estos pagos se hicieron desde 2005 hasta 2017. El juicio político podría tener efectos mientras no se cumpla el año desde que el doctor García dejó de ser tal. Si pasa el año, cualquier censura ya no tendría el efecto de inhabilitarlo”, comentó.

A criterio de Torres, más allá de lo que pase con el exfuncionario, lo importante es que se discutan los grandes temas y él tenga la oportunidad de explicarle al país cuál fue su rol en la defensa del Estado ecuatoriano en varios procesos.

“Se conoce que, solamente para la defensa del Ecuador en el caso Chevron 13, se gastó USD $77 millones. Esta es una cifra altísima y en medio de la situación en la que está el país sí es bueno que los ecuatorianos conozcamos por qué razón se usó tanto dinero en las defensas”, comentó.

Cabe recordar que el pedido de juicio político fue presentado en junio de 2018 por la legisladora Mae Montaño por presunto incumplimiento de funciones en casos que estuvieron bajo su supervisión, uno de ellos entorno a ODEBRECHT. Además, de presentar un expediente sobre juicios internacionales perdidos por el país.

Montaño planteó la solicitud con 37 firmas de respaldo: CREO, SUMA, Bancada de Integración Nacional (BIN) e independientes. (JPM)

Fuentes: Telerama – Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com