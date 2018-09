12 colegios de abogados exigen independencia judicial

Piden justicia de calidad y mejor nivel, así como también evaluaciones a cortes nacional y provinciales Los presidentes de 12 colegios de abogados se reunieron en Quito para pronunciarse sobre la situación de la justicia en el Ecuador. Esto, después de tres meses de que asumieron funciones los vocales del Consejo de la Judicatura. Exigen que se pare con la injerencia.

“Se quite, se saque la mano de la administración de justicia porque la metida de mano no es de una persona, es sistemática, es estructural. No queremos un nuevo patrón de la justicia, queremos una justicia sin patrones, una justicia sin dueños”, mencionó Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

Aunque no se precisaron casos de la supuesta “metida de la justicia”, se hizo una aclaración sobre la nueva administración.

“Algunas actitudes erráticas, por decirlo de alguna manera, se ha reducido muchísimo el nivel de injerencia en la administración de justicia, sin embargo, todavía, nos queda resquicios”, dijo García.

El pronunciamiento será entregado este miércoles, en hora de la tarde, al Consejo de la Judicatura

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)