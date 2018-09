Elizabeth Cabezas: "Hay una campaña para atacar a Asamblea Nacional"

Funcionaria aseveró que se ha pedido que se investigue denuncias sobre cobros de diezmos en el Legislativo Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, advirtió que existe una campaña para atacar la institucionalidad del Legislativo, "se quiere atacar mi trabajo y la gestión en esta entidad", dijo sobre denuncias de presuntos cobros de asambleístas a asesores para conseguir un cargo o continuar en el mismo.

Se refirió a la investigación de las cuentas de los asambleístas, “queremos esclarecer y transparentar esta situación. Este es un buen momento para depurar esas prácticas, que desde hace mucho años atrás se viene realizando. Este tipo de prácticas éticas de acción cotidiana deben seguirse realizando”.

“La semana pasada en la reunión del CAL este organismo decidió abordar este tema y obtuvo una resolución por unanimidad. El día de ayer se hizo una petición complementaria a este documento con el afán de que se hagan todas las acciones de investigación que sean necesario”.

Recordó que la Asamblea suscribirá un convenio con la UAFE y la Fiscalía para tratar este tema. “Esto es una práctica vergonzosa para todo mundo, pero hay que ponerle un final. No vamos a permitir que la actividad de la Asamblea se vea ensombrecido por este tipo de escándalos”.

“Esto no tiene que ser generalizado. El señor Fiscal, Paúl Pérez Reúna, anunció que se han generado dos denuncias nuevas sobres este proceso. Lo que he dicho es que se tiene que ser responsable y no puedo deslegitimar la actuación de los legisladores por rumores”.

Cabezas, afirmo no se puede deslegitimar el trabajo del Legislativo, “no podemos echar al traste todo el trabajo. Todos estamos claros que somos representantes de los ecuatorianos. Si es que hay una mala portica lo vamos a combatir”.

“No podemos desestabilizar a la Asamblea, parecería que hay preocupación que el Legislativo tenga niveles de aceptación. Haber llegado al 38% es un logro”. Cabezas afirmó que existe una campaña “de hacer un daño para atacar la institucionalidad de la Asamblea. No puede ser coincidencia que en medios públicos se hayan llenado las portadas pero que en este momento en Fiscalía solo hay dos denuncias”.

“Este tema tiene que ser cortado y se tomarán las sanciones en los niveles que se tengan que tomar, no me voy a empantanar aun proceso en el que estemos enlodados. Estos casos son censurables pero tenemos una agenda de trabajo que será necesario seguir abordando”. (BGV)

Fuente: Radio Quito/ Ecuadorinmediato