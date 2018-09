DECISIÓN: Judicatura deberá abstenerse de evaluar a jueces de Corte Nacional de Justicia

Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tomó decisión, según su Presidente, para garantizar estabilidad jurídica del país Por unanimidad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) resolvió que el Consejo de la Judicatura (CJ) encargado se abstenga de evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a fin de aclarar que habiéndose iniciado el proceso de selección definitivo de los vocales del CJ, los encargados no podrán ejercer estas facultades.

“Los actuales miembros del CJ transitorio no pueden evaluar a la Función Judicial, por ende, a la CNJ. Para seguridad del país les retiramos esta facultad, pero eso no quiere decir que el Consejo definitivo no podrá hacerlo, en cuanto lo designemos, lo hará cuando sea necesario”, indicó. El presidente del organismo, Julio César Trujillo.

A finales de agosto, la Judicatura encargada anunció que iniciaría una evaluación a los jueces de la Corte Nacional. Sin embargo, el presidente del CJT, Marcelo Merlo, en declaraciones públicas adelantó que varios jueces podrían ser cesados.

Estas versiones generaron el rechazo de la presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre. La magistrada señaló, además, que la evaluación aún no ha iniciado “por tanto, al no conocer resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, pocos, muchos, todos, pocos o ninguno”. (JPM)

Fuentes: Twitter CPCCS-T/El Universo/Ecuavisa – El Telégraf

