"Laudo en contra de Ecuador por caso Chevron es responsabilidad de Gobierno de Rafael Correa", según Juan Sebastián Roldán

Afirmó que el país agotará todas las instancias para desconocer esta decisión Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, se refirió al laudo en contra del Ecuador en el caso Chevron aseveró que "al Estado le corresponde agotar todas las instancias posibles para no tener que indemnizar a la compañía petrolero. "El Gobierno de Correa es el responsable por este caso, porque ellos decidieron meter la mano en la justicia"

“Al Estado le corresponde agotar todas las instancias posibles para no tener que indemnizar al Gobierno. Es un caso donde Chevron dijo que el Estado anterior le negó justicia porque el Ejecutivo anterior se metió en el proceso judicial”.

“Ahora estamos en el peor de los escenarios porque aquellas personas que se creían afectadas por el derrame, que es evidente, siguen sin justicia ya que el Gobierno anterior, por crecer la imagen del Expresidente, se metió en el proceso. Ahora hasta la compañía petrolera posiblemente recibirá una indemnización del Estado por esta práctica”.

“El Gobierno de Correa es el responsable por este caso”. Roldán afirmó que el laudo, en este momento, está a favor de la compañía. “Hoy lo que nos corresponde a nosotros es pelear para que no se viabilice esta decisión, pero hora está a favor de Chevron”.

Comentó que actualmente la discusión no está destinada a la afectación que ocurrió en la Amazonia, sino, “que el gobierno anterior decidió meterse en la justicia para beneficiar a una de las partes”, finalizó.

Sobre la coyuntura política en el país, “la primera aspiración del Presidente fue transparentar al país y eso es lo que tendrá que pasar, si hay miembros del Consejo de la Judicatura y asambleísta que han cometido errores, tendrán que pagar”.

Asimismo se refirió a los operativos para capturar a alias el “Guacho”. “Este tema de Guacho ha sido algo que nos ha acompañado por varios meses y las noticias conocidas dan fe de que el ejército colombiano está atacando este problema en su territorio. Han informado que se ha herido al Guacho y nosotros tenemos que garantizar que no pueda ingresar por la frontera a nuestro país y el ejército del país vecino pueda cumplir con su trabajo”.

Comentó que el Presidente Lenín Moreno habló con el presidente de Colombia, Iván Duque ara expresar su apoyo a estos operativos.

Sobre el nuevo proyecto de Ley de Anticorrupción presentado por el Ejecutivo, afirmó que “es importante que las leyes se puedan cumplir, sean de fácil entendimiento y a partir de eso se pueda convertir en una estrategia para luchar contra estas acciones. Nos interesa recoger la plata que se llevaron todos los ecuatorianos”.

“Otro de los putos es que el Procurador General del Estado planteó elementos legales para hacer viable el elemento de repetición en contra de funcionarios que han actuado en contra del Estado. Son procesos que permiten que se agilite el tema y permite su aplicabilidad, hay que recordar que aquí en el Ecuador nunca se ha repetido contra ningún funcionario”.

Roldán recordó que estas reformas plantearan cambios a varias leyes, como el Código Integral Penal. “Este no es un trabajo del Ejecutivo por sí solo, lo que nosotros estamos haciendo es poner normas para que las otras entidades del Estado pueda conseguir los dineros robados”. Se estima que lo robado fue cerca de US$ 30 mil millones de dólares mencionó.

“Estamos planteando una norma que no solamente va aplicar al pasado sino corregir que no suceda hoy y no en un futuro”.

(BGV)

Fuente: Telerama/ Ecuadorinmediato