"Derrumbe del Estado de Derecho" en Ecuador, denuncia Guillaume Long en Consejo de Derechos Humanos de ONU

Solicita llamado a Estado ecuatoriano para que se protejan los derechos e invitó a verificación situación en la nación En el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ex Canciller del Ecuador, Guillaume Long, denunció "el derrumbe del Estado de Derecho" en el país. En su discurso, ocupando el espacio de las organizaciones de sociedad civil, Long mencionó que la intervención en la justicia nacional busca "perseguir a opositores políticos" del régimen de Lenín Moreno y, en especial, a Rafael Correa, ex Presidente del Ecuador, y sus ex funcionarios.