Iglesia Católica pide que se entregue vivo a "Guacho"

"A pesar de que sea un bandido, es un ser humano", dijo máxima autoridad de la Iglesia Católica del Ecuador El presidente de la conferencia Episcopal Ecuatoriana y Obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano, luego de conocer que el disidente de las FARC y líder del Frente Oliver Sinisterra, Walter Arizala Vernaza, alias 'Guacho', fue herido en combate, pidió que de ser posible se lo capture vivo. "Lo siento (que esté herido), porque a pesar de que sea un bandido, es un ser humano. Me gustaría que la Policía lo detenga, pero que lo detenga vivo, para que así pueda hablar", manifestó.

También está convencido que sin oportunidades de trabajo y educación, volverán a 'nacer' otros Guacho, de quien se dice es el fruto de la pobreza y discriminación social.

Frente a la pregunta de que si ha recibido llamadas de ayuda de los terroristas, aseguró que él como máxima autoridad de la Iglesia Católica del Ecuador, no ha recibido "ni visita, ni llamada, ni nada. Es normal, ellos están fuera de ley. No, no he tenido nunca nada".

El guerrillero, alias "Guacho", responsable del secuestro y asesinato de tres periodistas y otros dos ciudadanos ecuatorianos, fue herido el pasado sábado 15 de septiembre en una operación militar en el suroeste de Colombia, según informó el presidente colombiano Iván Duque.

"Guacho" fue herido con fusil en la espalda en un operativo liderado por el ejército colombiano en el departamento fronterizo de Nariño. En el cruce de balas, huyó en un canoa, y se reportaron muertos y detenidos.

