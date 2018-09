Detienen a Pepe Acacho en Macas

Pese a que la sentencia prescribió el pasado 15 de septiembre, el ex legislador fue puesto a órdenes de la justicia El ex asambleísta Pepe Acacho fue detenido por la Policía Judicial en Macas, provincia de Morona Santiago. En enero pasado, él y el dirigente Pedro Mashiant fueron condenados a 8 meses de prisión por el delito de paralización de servicios públicos. Pese a que la sentencia prescribió el pasado 15 de septiembre, el ex legislador fue puesto a órdenes de la justicia.