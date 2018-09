"No se ha cumplido mandato popular de febrero de 2018 con resoluciones del CPCCS-T", advierte Veeduría por la Democracia

Pide transparencia en procesos del organismo En rueda de prensa, los miembros de Veeduría por la Democracia criticaron el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T). Advierten inconsistencias en la nominación de los encargados del Consejo Nacional Electoral (CNE)

A las 9:30am de hoy, la Supervisión Ciudadana por la Democracia convocó a una rueda de prensa en la Unión Nacional de Periodistas para abordar el tema de transiciones que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T).

César Ulloa, coordinador de la Veeduría, informó que existen inconsistencias en la nominación de los encargados del Consejo Nacional Electoral, por lo cual la comisión pide transparencia en los procesos llevados a cabo por el CPCCS.

“Nosotros hemos sido testigo de la manera en que a través de una figura de encargo, que por cierto no fue contemplada dentro del anexo 3, se ha cometido una serie de acciones que no contribuyen en ningún momento a un proceso de transición saludable a la democracia”, aseguró Ulloa refiriéndose a la asignación del encargado al Consejo Nacional Electoral, en donde no se hicieron públicos los criterios para escoger a la persona encargada.

Durante su intervención, Mauricio Alarcón, miembro de la veeduría afirmó: “el país no aguanta más que las autoridades de control se conviertan en un botín político, necesitamos transparencia en los procesos de asignación de autoridades, hay una Constitución vigente y hay reglas vigentes que tienen que ser respetada”.

Por su parte, María Dolores Miño, también integrante de la veeduría señaló que la Corte Constitucional no puede permanecer tanto tiempo sin autoridades.

Hay que recordar que en el mes de junio 2018, la Veeduría realizó un primer informe acerca de las funciones y decisiones tomadas por el CPCCS – T. En el informe, Ulloa señaló que era necesario cuidar detalles para que no existan vacíos en sus resoluciones y designaciones.

En aquel entonces los veedores mostraron su preocupación con la designación de los 23 fiscales provinciales que hicieron los vocales encargados del Consejo de la Judicatura. Ulloa recordó que los vocales encargados de la Judicatura fueron designados por el CPCCS el 19 de junio y el 22 junio, es decir, tres días después, nombran a los fiscales temporales.

FUENTE: Pública FM – TW CORAPE – Sonorama

(RV)