CRÍTICAS: Pese a aceptar evaluación, jueces de CNJ rechazan "criterios anticipados" de vocales de Judicatura

Presidenta de organismo, Paulina Aguirre, llamó a que, en proceso, se respete Constitución, sistema judicial y derecho de magistrados a su buen nombre, honra y dignidad Tras el anuncio de acelerar la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), realizado por el presidente del Consejo de la Judicatura encargado, Marcelo Merlo, la presidenta de la CNJ, Paulina Aguirre, reiteró que el primer deber que cumplen es respetar y hacer respetar la Constitución y aclaró que los nombramientos de magistrados provienen de concursos de méritos y oposición e impugnación ciudadana y control social. Por lo que rechazaron las declaraciones de Merlo al "adelantar criterios" de una posible salida de jueces.

“La función de la CNJ tiene como objetivo principal, conforme a la ley, mejorar el servicio judicial, determinar si los jueces han despachado las causas asignadas y si se han desempeñado con ética. La evaluación, que aún no se ha iniciado y, por tanto, al no conocer resultados, no puede anticiparse a criterios a decir que saldrán varios, muchos, todos, ninguno o pocos jueces”, precisó.

Asimismo, indicó que continúan esperando los parámetros de evaluación de los jueces por parte del Consejo de la Judicatura encargado. Confirmó además, la disposición de revisión que se podrá hacer a las cuentas de los magistrados por parte de la Contraloría General del Estado.

“Se ha generalizado que hay casos de corrupción, pues bien, que se transparenten, que se analicen, que se juzguen en procesos iguales, pero no se puede generalizar. Los jueces también tenemos derecho a la dignidad, a la honra. Nuestras cuentas están abiertas, nuestros patrimonios están para la Contraloría, autorizamos que se abran las cuentas y que se investigue lo que se tenga que investigar”, añadió.

Aguirre exhortó que esta evaluación se realice en el marco de la Constitución, que se haga respetando el sistema de justicia y el derecho de los magistrados y además, demandó el respeto a su dignidad, honra y buen nombre. “Que no pretendan someter a juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de acción de justicia del país poniendo en duda su legitimidad y ejecución y en riesgo a la seguridad jurídica”. (JPM)

Fuentes: Twitter El Universo/La Hora/Corte Nacional de Justicia

