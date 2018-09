INEC medirá cifras de trabajo informal y empleo generado por Economía Popular y Solidaria

Entidad ampliará el rango de acción y medición del sector El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por medio de su titular, Roberto Castillo, anunció que se ampliará el rango de acción para medir las personas en situaciones de trabajo informal y el empleo generado por la Economía Popular y Solidaria (EPS). Actualmente, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) si bien incluye un segmento sobre el empleo informal, los datos son escasos.

Castillo explicó que la Enemdu mide la oferta laboral a través de las categorías de empleo adecuado o pleno, subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno, empleo no clasificado y desempleo. Ratificó que los valores vigentes no se cambiarán pero se aumentarán los indicadores para poder generar estudios hacia estos sectores en un futuro.

Estos cambios, a palabras de Castillo, se aplicarán en los próximos años. En lo que resta del año e inicios del 2019 se mantendrán los indicadores. “Es una herramienta de planificación a corto, mediano y largo plazo, construida con base a aportes de entidades públicas, privadas, academia, sociedad civil y organismos multilaterales”.

Estos cambios forman parte del Plan para el Fortalecimiento de Estadísticas del Trabajo 2018-2021. El Gobierno conformó la Comisión Estadística que decidirá sobre el Plan y está conformada por : INEC, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato