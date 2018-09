Mamá de David Romo ofrece seguridad, reserva y protección a quien dé información sobre su hijo

Es hora que también por su seguridad, la de sus hijos y familiares, contribuyan a que se combata y exterminen de nuestra sociedad las bandas de delincuentes que negocian con vidas humanas", dijo La madre de David Romo, Alexandra Córdova, desaparecido hace más de 5 años, pide a quienes tienen información sobre el caso de su hijo que se decidan a hablar "y juntos actuaremos de la mejor manera". Córdova garantizó "seguridad, reserva y protección que requieran".

Ayer, 16 de septiembre del 2018, se cumplieron 5 años y cuatro meses de la desaparición del joven quiteño David Romo.

“Sin respuestas de dónde está, que pasó y quiénes son los presuntos responsables, por acción u omisión”, señaló su madre, Alexandra Córdova.

Para Córdova, lo único que ahora tiene es una teoría de Fiscales y Policías de la Unidad de Desaparecidos, pretendiendo sostener un asesinato e incineración, en una audiencia ante un Tribunal de Garantías Penales, en la que los jueces ratificaron el estado de inocencia de los procesados.

“Situación que a mí, como Madre de David, no me deja claridad alguna respecto a la supuesta no participación de ellos, como tampoco lo hubiese sido si eran condenados; y, ante la falta de prueba y la deficiencia de la misma, dispuso se investigue a Policías y Fiscales, por los hechos analizados en la sentencia”, sostuvo.

A juicio de la madre del joven, esta “deficiencia” se produce, entre otras cosas, porque en la línea investigativa se dejó de lado a personas y hechos que deberían habernos conducido a dar con la verdad.

“El Estado Ecuatoriano ha continuado dando largas, con estas negligentes actuaciones, a perpetuar el desconocimiento del paradero o suerte de David Romo Córdova, y a través de la impunidad ha propiciado el irrespeto a los derechos más fundamentales de mi hijo”, criticó la mujer.

Ante ello, hizo un pedido: “Si hay personas que conocen cualquier tema relacionado con la desaparición de mi Hijo, les pido que se decidan a hablar, ubíquenme y juntos actuaremos de la mejor manera”.

“Se les dará la seguridad, reserva y protección que requieran. Es hora que también por su seguridad, la de sus hijos y familiares, contribuyan a que se combata y exterminen de nuestra sociedad las bandas de delincuentes que negocian con vidas humanas. Ustedes tienen la palabra”, exhortó.

Alexandra Córdova Segarra: 099-99-08470

Con información de Alexandra Córdova y Ecuadorinmediato

(PAY)