Fernando Balda amenaza a Rafael Correa: "Cuenta tus días de libertad, me voy a Bélgica a ver qué cara pones cuando me tengas en frente"

Político publicó mensaje ofensivo en Twitter ayer, pero este domingo lo borró de su cuenta El activista político Fernando Balda escribió un mensaje en contra del ex Presidente Rafael Correa, a quien le amenazó: "Cuenta tus días de libertad, me voy a Bélgica a ver qué cara pones cuando me tengas en frente". El mensaje en su cuenta de Twitter fue posteado el sábado, fue borrado este domingo.