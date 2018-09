Mientras Raúl Chicaiza dice que habló por teléfono con Rafael Correa sobre caso Balda, ex Mandatario estaba volando a Guayaquil

Ex Primer Mandatario mostró documentos de Migración sobre la hora en que llegó Chicaiza al país y el itinerario de su vuelo en la misma hora El ex Presidente de la República, Rafael Correa, mostró dos documentos, con los que demostraría que las horas no coinciden con las indicadas por Raúl Chicaiza, ex agente de inteligencia, quien aseguró que el 14 de febrero habló por vía telefónica con el ex Mandatario sobre el caso Balda.