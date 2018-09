Marcela Aguiñaga a Nubia Villacís: "Cuando tenías que haber defendido y respetado la Constitución, te quedaste muda"

‏"Ahora no vengas hacerte la víctima", atacó la legisladora de Revolución Ciudadana Las declaraciones de la ex Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, por la labor que ahora desempeña el actual organismo, significó la reacción iracunda de la legisladora de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, quien le dijo a la ex titular de la entidad: "Cuando tenías que haber defendido y respetado la Constitución, te quedaste muda, ahora no vengas hacerte la víctima". Esto, a propósito de las críticas de Villacís al actual Consejo al no haber demostrado el supuesto fraude y los acusó de armar "el trillado show" para apoderase del CNE.