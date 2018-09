Nubia Villacís: "Ciertos partidos políticos armaron el trillado show del fraude para apoderarse del CNE"

"He esperado pacientemente estas semanas a que le digan al país el fraude que había en el CNE", recalcó La ex presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, cesada en julio, arremetió en contra de los actuales vocales de la entidad rectora del voto en Ecuador, señalándolos de no haber mostrado al país el supuesto fraude que se cometió en las elecciones pasadas. Villacís, asimismo, acusó que "ciertos partidos políticos, que no lograron el favor del pueblo, armaron el trillado show del fraude para apoderarse del CNE con ese pretexto".