Descontento en integrantes cesados de Tribunal de Apelación de FEF

Piden rectificación y aseguran ser víctimas de injusticias Fred Larreátegui y Ucles Cornejo, destituidos del Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), mostraron su descontento por esta decisión. Uno de ellos solicitó rectificar el procedimiento aplicado en su contra ya que daña su imagen. Mientras que, el otro rechazó la resolución argumentando haberse excusado de manera anticipada. Los vocales fueron cesados debido a no haber asistido a la audiencia en la que se trataría el caso de Michael Arroyo.

Larreátegui, en declaraciones para radio La Red, indicó que se excusó de asistir a la audiencia convocada para atender apelaciones de América y Olmedo, antes de que se conozcan los pedidos de Macará y Barcelona, los cuáles debían efectuarse el viernes pasado.

Detalló que su excusa fue presentada el lunes por teléfono ante el doctor (Manuel) Picón, presidente del Tribunal, y "el martes vía email a las 11h59, explicando las razones por las que no podía asistir. Recién el miércoles nos convocaron para la audiencia de los casos de Barcelona y Macará; y yo, el jueves, me ratifiqué en las excusas que había presentado porque me era imposible asistir", dijo.

"He pedido que el Directorio de Federación me reciba para pedir que rectifique el procedimiento en mi contra porque no pueden dañar mi imagen, menos aun siendo que yo represento a AFNA y LDU-Q, que propusieron mi nombre”, añadió.

Por su parte, Cornejo, a través de un correo electrónico, indicó: “Estimado señor secretario, por medio de la presente, me excuso de asistir a las sesiones convocadas para el día viernes 7 de septiembre del 2018, por cuanto el día 6 de septiembre. Viajo a la ciudad de Miami teniendo previsto regresar el sábado 15 solicito se tramite esta excusa señor presidente del tribunal”.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol mediante un representante comunicó que "el único que se excusó por escrito y con pruebas fue el doctor Fernando Mayorga" y añadió que "además, presentó su excusa ante el directorio, hubo otros que lo hicieron en forma verbal o por escrito solo ante la secretaria del tribunal".

Ucles Cornejo también reveló que la FEF no tiene una correcta organización para estos casos. "Quiero aclarar una cosa: ninguno de los 4 vocales tiene alterno o suplente porque el director de la Federación no los ha nombrado, solo hay una suplente que es de Cuenca", afirmó.

El vocal destituido también alega haber reservado los pasajes para su viaje el día 6 de agosto, cuando la necesidad de una apelación por Michael Arroyo aún no existía. (JPM)

Fuente: Estadio

Ecuadorinmediato.com