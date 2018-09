Rafael Correa: ¿Sebastián Palacios no era el asambleísta que dijo que estaba cansado de corrupción de década pasada?

Legislador fue denunciado en Fiscalía por presuntos tráfico de influencias El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió al caso que involucra al asambleísta de SUMA, Sebastián Palacios, quien ha sido denunciado por presunto tráfico de influencias por un supuesto ex colaborador. Correa criticó: "¿Este no es el asambleísta que en mi comparecencia del caso Gabela "en representación de los jóvenes" dijo que "estaba cansado de la corrupción de la década pasada?". Créanme: más que rabia, da tristeza".