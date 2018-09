Procuraduría denunciará a Contraloría "si determinan que defensa de Ecuador no fue la mejor" en caso Chevron

Procurador afirmó que se está trabajando en la defensa del Estado en el laudo en contra del país Iñigo Salvador, Procurador General del Estado, explicó que existen dos herramientas que pueden utilizarse en el laudo fiscal que sentencio La Haya en contra de Ecuador en el caso Chevron. Asimismo afirmó que la entidad analiza el accionar de anteriores autoridades para determinar si su trabajo fue el mejor. "El momento en que se determinen indicios de que la defensa el Estado ecuatoriano no fue la mejor posible no tendré el menor empacho para presentar estos casos a la Contraloría General del Estado e iniciar los procesos para ejercer la acción de repetición

“El primero es de Interpretación donde se pide al Arbitraje que aclare ciertas partes de la sentencia. Por ejemplo, preguntaríamos como espera el tribunal que nosotros desconozcamos cuatro sentencias de tribunales ecuatorianos. Cómo se pide al Estado ecuatoriana que interfiera en la justicia cuando este busca ser un Estado de derecho y desvirtuar, desvanecer estas acusaciones de que nuestro sistema judicial no funciona”

“Esta es una situación difícil en la que nos encontramos. Gente me ha criticado por ser demasiado pesimista. Lo que yo puedo hacer en el futuro es relativamente limitado”. Comentó que eso es un tema que tiene que ser aclarado por el tribunal, “también hay muchas otras pasividades para que se pida esta aclaración”.

Salvador mencionó que no es real hablar de una indemnización de US$ 9500 millones de dólares a Chevron, “esta fue el monto en la sentencia que la compañía tenía que pagar pero esta nunca entregó entonces, quitémonos esa idea de que se va a pagar ese monto”. Afirmó que el recurso de interpretación se realizará en los próximos 90 días.

“El otro recurso posible es solicitar la nulidad del laudo arbitral, esto ya es demandado ante los tribunales civiles de los Países Bajos. Ecuador siempre sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos no puede dar lugar a hechos que sucedieron antes de la firma del tratado”. Este acuerdo se firmó en 1997, “no se puede aplicar retroactivamente”.

Sobre la defensa que se ha realizado sobre este caso por parte del Ecuador en estos años, Salvador explicó que se están investigando y analizando el trabajo de las anteriores autoridades. “El momento que yo sepa cómo fue la defensa y si en algún momento esto se hizo de mala manera yo seré el primero en denunciar”.

“El momento en que se determinen indicios de que la defensa el Estado ecuatoriano no fue la mejor posible no tendré el menor empacho para presentar estos casos a la Contraloría General del Estado e iniciar los procesos de ejercer la acción de repetición contra esos responsables. No puedo asegurar que acciones se tomarán todavía”.

Salvador explicó que el derecho de repetición se ejerce cuando el Estado ha hecho un pago indemnizatorio a una tercera persona por actos imputables a servidores públicos del Estado. “El país busca que los trabajadores paguen lo que el Gobierno tuvo que pagar”. Salvador afirmó que la campaña “La Mano Negra de Chevron”, no ayudó al Estado. (BGV)

Fuente: Democracia TV/ Ecuadorinmediato