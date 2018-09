"Es una calumnia en forma de denuncia", responde Alexis Mera a investigación por supuesta delincuencia organizada

Él junto al ex Presidente Rafael Correa, ex Vicepresidente Jorge Glas y otros más están siendo indagados El ex Secretario Jurídica de la Presidencia, Alexis Mera, se refirió a la investigación abierta en Fiscalía por el presunto delito de delincuencia organizada, en el que está involucrado junto a otros altos ex funcionarios, precisando que "es una calumnia en forma de denuncia".