Juan Pablo Albán: "Me voy preocupado por función judicial, estamos lejos de independencia en justicia"

Miembro del CJ afirmó que es importante seguir con investigaciones por casos anticorrupción Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, se refirió a la discusión que ocurrió entre Aquiles Rigail y su persona, "esto sucedió la mañana del día martes, mientras el Consejo de la Judicatura escuchaba a los implicados en una denuncia contra el Director general, Juan Vizueta. La insistencia de que se realicen investigaciones frente a estos hechos ha generado una situación tensa". El miembro del CJ dejará su cargo el 20 de septiembre por cumplir con sus estudios, "me voy preocupado por la función judicial".

“El incidente ocurrido es tan bochornoso como lo fue la filtración del audio de la sesión del pleno. Yo he pedido junto con otros vocales que las sesiones del Consejo de la Judicatura sean públicas. Para que la ciudadanía sepa qué tipo de conversaciones estamos manteniendo y que no se dé así con un audio filtrado”.

Explicó que en la sala del pleno no solamente estaban los vocales y los asesores sino personas ajenas a la institución. “Yo creo que hay puntos de vista diferentes sobre cómo deben manejarse ciertos procesos administrativos. No creo que mis colegas estén en contra de que se investigue la corrupción, si en algo tenemos un consenso es que los actos irregulares deben investigarse”,

Afirmó que percibe que hay diferentes ideas de cómo deben realizarse estas pericias a funcionarios anteriores y a los actuales. “Para mí nadie tiene corona, si no somos incapaces de limpiar la casa desde adentro e investigar situaciones que están ocurriendo. ¿Cómo podemos nosotros empezar indagaciones a funcionarios anterior o futuros?”.

“El interés de que se investiguen estas denuncias motivo, la semana anterior, una rueda de prensa institucional en el Consejo, por el Director General, para emplazar a una vocal para que renuncie. Le tildo de tendenciosa e ignorante”. Albán explicó que la investigación no ha terminado en contra de Juan Vizueta.

Asimismo se refirió a la denuncia de su parte, contra el doctor Aquiles Rigail por presunta injerencia en la justicia. “En su momento yo fui verbal en denunciar que en mi opinión esas comunicaciones constituían actos de injerencia indirecta sobre los operadores de justicia. Ya que las mismas entraban en situaciones específicas”.

“El propio doctor Rigail fue quien mocionó que no se vuelva a enviar cartas desde las vocalías en casos específicos y que cuando hubiera sospechas se trate en el pleno para decidir qué es lo que se puede hacer ante un tema en específico”.

Recordó que el 20 de septiembre deberá reintegrarse a sus estudios en EE.UU. “Se me ha señalado como ingenuo, imprudente y se dice que yo he minado el Consejo de la Judicatura. No hemos sido nosotros quienes hemos trabado el pleno. El gran problema ha estado en la ejecución de las decisiones”.

“Una ejecución que nos corresponde a nosotros supervisar. Lo que me preocupa es que buenas ideas no faltan. Me retiro preocupado”.

“Dentro del Consejo hay una especie de dos bloques. Creo que esto es saludable pero también es importante que Angélica no quede sola”. Afirmó que el Consejo ha avanzado en hacer un mapeo para conocer cuáles son los conflictos que se manejan en la institución.

“Hemos empezado a solucionar estos problemas. Hay que trabajar, hay que definir ya la evaluación de la Corte Nacional de Justicia”

“Sí todavía hay dentro de la estructura judicial personas que guardan lealtades. Me voy preocupado por la función judicial. Estamos lejos de instaurar la cultura de independencia judicial”.

Fuente: Centro/ Ecuadorinmediato