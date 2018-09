Marcelo Merlo minimiza incidente que terminó entre "abrazos y disculpas" entre vocales de la Judicatura

Cambio de jueces en Samborondón habría sido solicitud de Juan Vizueta, revela Presidente de Judicatura El Presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, restó importancia al incidente que ocasionaron los vocales de la entidad, Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl, quienes, a los gritos, se denunciaron manejos irregulares en la justicia. Merlo señaló que, tras el hecho, hubo abrazos, pedido de disculpas y compromiso de mantener un "comportamiento caballeroso".

En un audio, subido a redes sociales, se escuchan a gritos a los vocales del Consejo de la Judicatura, mientras escuchaban una versión en contra de Juan Vizueta, director de la entidad.

Frases como: "cállese la boca"; "atrevido, malcriado, mangajo", "largase al diablo" y acusaciones de manejar irregularmente la justicia: "Yo no he mandado a cambiar a todos los jueces de la Unidad de Samborondón", le dijo Albán a Rigaíl, se escuchan en la grabación filtrada.

Sobre el tema fue consultado Marcelo Merlo, Presidente de la Judicatura, en un encuentro con periodista.

“Lamentablemente, la filtración que aparece, al final de la discusión, estaba sentado, discuten, los dos se dieron la mano, se pidieron disculpas y se ofrecieron mutuo respeto, que es lo que pedí, de todas maneras eso fue superado”, dijo.

Recalcó que la grabación que se conoció en redes sociales corresponde únicamente al momento de la discusión.

“El final de la discusión, porque, yo no es que llamé la atención a los dos, pero dije este tipo de cosas no puede pasar, se acercaron, se abrazaron, no digo hasta se dieron beso, se abrazaron, se disculparon mutualmente y se comprometieron a un comportamiento caballeroso, lamentablemente, estas filtraciones actualizan la parte negativa del hecho", mencionó.

Acerca de las acusaciones de cambios de jueces en la Unidad de Samborondón, Merlo dijo que las denuncias están siendo investigadas en el marco del proceso seguido a Juan Vizueta.

"Las denuncias respectos al comportamiento del doctor Vizueta, donde hay el tema de los jueces, es la que hay que investigarse a fondo para las consecuencias respectivas", mencionó.

Recalcó que las quejas se fundamental en “que se cambiaron jueces por pedido del doctor Vizueta como director nacional, todo ese proceso de investigación es el que se está investigando".

En relación a la salida de Juan Pablo Albán de la Judicatura, Merlo agregó que el vocal "es un ciudadano que aporta mucho con su criterio, joven inteligente, ha estado e la defensa de los derechos humanos, ha sido un cuestionador de la política de Rafael Correa permanentemente, igual que he sido yo", admitió.

"Como está en una especialización en los Estados Unidos, se pidió un mes más (para que se mantenga en el cargo de vocal), inclusive, cuando, de alguna manera me comentó, le dije lo importante es el máximo tiempo que se pueda conseguir, se le consiguió un mes más que vence el 20 o 21 de este mes y él se retira, tendrá que ser reemplazado", sostuvo.