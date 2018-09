Comisión Ética de PAÍS revisará reglamento y estatuto para determinar posibles faltas de asambleístas por "diezmos" (AUDIO)

Audio Septiembre 13 - Mary Verduga



Sin embargo, Mary Verduga recalcó que dentro de normativa interna de movimiento político sí se estipula que militantes y adherentes puedan aportar económicamente de forma voluntaria Sobre las denuncias por presuntos cobros indebidos de asambleístas a su personal, entre ellas las realizadas por exasesoras de legisladoras de Alianza PAÍS (AP), habló, para Ecuadorinmediato.com, la gobernadora de Santo Domingo de los Tsáchilas y coordinadora de la Comisión de Ética del movimiento oficialista, Mary Verduga, quien informó que mantendrán una reunión el próximo 18 de septiembre para analizar el reglamento y estatuto y evaluar en qué falta podrían haber incurrido quienes son nombrados en estos casos. Sin embargo, recalcó que en la normativa interna de AP sí se estipula que adherentes y militantes puedan hacer un aporte voluntario a la organización.

“Nosotros, como Comisión Nacional de Ética nos vamos a reunir el día martes para analizar este y otros temas. Revisaremos el Estatuto y nuestro Reglamento para poder ver en qué falta podrían incurrir los compañeros que están siendo nombrados por estas acciones. Tampoco podemos descartar el hecho de que el movimiento, en su normativa, estipula que los militantes y adherentes pueden hacer un aporte voluntario en el caso de quererlo”, mencionó.

Para Verduga, es responsabilidad de cada uno de los militantes, que asumen una función, involucrar también a su equipo de trabajo a las personas que comulguen con el movimiento. "Si no lo hacen tampoco es obligación de dar un aporte económico”, añadió haciendo referencia al caso de la asambleísta Johanna Cedeño, quien indicó que “Vanessa”, su exasesora, aceptó hacer este pago de forma voluntaria.

“Ella habría hablado con su equipo para que den este apoyo. Lo que no comprendo es el por qué esta denuncia se la tiene que hacer a través de redes sociales y no en la instancia correspondiente que puede ser, incluso, en el mismo movimiento Alianza PAÍS. Las cosas están dadas así, pero no podemos dejar de mencionar que, como movimiento, tenemos estos aportes que son voluntarios, que no tienen una tabla fija. No es un 10% como se dice, sino que parte de la voluntariedad y del diálogo entre las personas que están en un equipo de trabajo”, dijo.

Como principal preocupación, manifestó Mary Verduga, es el accionar de los militantes, en este caso de los asambleístas que han estado recibiendo recursos de las personas y, posiblemente, no han estado aportándolos al movimiento. Asimismo, indicó que si es que el dinero se pidió a quienes no son adherentes también es parte de la voluntad de las personas que quisieron colaborar.

“Es decir, a esa señorita (Vanessa) le anticiparon que debía dar un aporte, ella debió haberse negado a tiempo para que no tengamos estos inconvenientes. Sin embargo, no lo hizo, aceptó apoyar y ahora hace público que nunca estuvo de acuerdo. Pero también la asambleísta debe responder sobre el hecho de haberle pedido o exigido sin ser militante”, señaló.

Este es un tema más ético que legal, de comportamiento de cada uno, recalcó la también exlegisladora oficialista. “Vamos a analizar estos temas como movimiento, pero lo que no podemos descartar o cuestionar a los compañeros en el caso de que hayan dicho a su personal que hagan un aporte porque los movimientos, no solo el nuestro, tienen ingresos voluntarios de sus adherentes”.

Asimismo, aclaró que la organización política no recibe recursos desde cuentas personales, sino a través de una cuenta única propia de PAÍS, por lo que tal vez allí hubo un malentendido sobre la forma en la que se puede colaborar económicamente. “Debió haberse dicho que todos quienes quieran aportar deberán hacerlo mediante la cuenta del movimiento”.

“Tal vez ahí no hubo una claridad en cómo debían hacer el aporte, esta forma de expresión voluntaria y por eso se han incurrido en estas problemáticas, pero por ningún lado es el 10%, como se ha dicho”, recalcó la dirigente política.

También se han conocido diversos criterios acerca de una supuesta estrategia política, de cara a las elecciones de 2019, para desprestigiar el nombre de organizaciones políticas con estas denuncias. A criterio de Mary Verduga, es una situación preocupante la forma en la que se está abordando el tema.

“Considero que la institución política CREO tampoco es que se salva de los aportes de sus militantes. En el caso de Pachakutik, por ejemplo, tienen dentro de su mismo reglamento el tema del 15%, no el 10% como dicen de nosotros, que tampoco lo tenemos estipulado como una base, sino lo que considere la gente. Pero el tema, como lo han tratado hasta ahora, sí da la impresión de que es netamente político”, lamentó.

Recordando que han empezado con denuncias contra Alianza PAÍS, tras lo cual han salido a flote reclamos desde otras agrupaciones políticas también. “CREO también está en la lista de quienes han sido nombrados. Entonces, si vamos a sancionar, sancionemos a todos, no solo a Alianza PAÍS, que parece ser el objetivo de quienes están denunciando”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com