José Valencia: "No hay peor ciego, que el que no quiere ver. Venezolanos salen del país porque tienen hambre, no de viaje"

Funcionario recordó que Ecuador seguirá prestando ayuda a migrantes extranjeros El Canciller del Ecuador, José Valencia, calificó de "desalentadoras" las declaraciones del Gobierno de Venezuela proponiendo demandar al país por xenofobia, trabajo esclavo, entre otras, contra migrantes venezolanos. "No hay peor ciego que el que no quiere ver y los venezolanos no están saliendo de su país por que se vayan de vacaciones, salen porque tiene hambre",