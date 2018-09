Juan Vizueta pidió licencia; titular de Judicatura cree que renunciará en "próximos días"

Permiso durará todo el tiempo que dure la investigación por presunto tráfico de influencias Marcelo Merlo, Presidente del Consejo de la Judicatura, anunció que el Director General de la entidad, Juan Vizueta, ha pedido licencia. La decisión llegó después de las denuncias en su contra por presunta corrupción. Merlo cree, sin embargo, que la renuncia de Vizueta llegará "en los próximos días".

En un encuentro con la prensa, Merlo dijo: "Nuestra lucha contra la corrupción no tiene límites", dijo Merlo e indicó que los ecuatorianos deben denunciar cualquier cosa de corrupción "de quien sea".

"Esos problemas internos vamos a terminar de una vez por todas", dijo Merlo golpeando la mesa y mencionó: "El señor director general ha pedido licencia, la investigación se ha iniciado ya en la Dirección de Transparencia y hemos encargado esa Dirección General a un ciudadano respetabilísimo como profesional, que tiene tres título, arquitecto, ingeniero y abogado, hablamos del doctor José Cisneros, que fue uno de los directos que fue seleccionado por unanimidad, él se hace cargo de la Dirección General".

“La licencia durará todo el tiempo que dure la investigación, me atrevo a pensar que el doctor Vizueta presentará su renuncia en los próximos días, me atrevo a pensar, no me puedo anticipar”, informó la autoridad.

Según detalló, “la renuncia, me parece, que está en proceso, esa es decisión de él”, acotó Merlo, quien mencionó que un funcionario debe entender que, “primero está la institución y la institución está sobre los intereses (personales)".

Juan Vizueta está siendo investigado por supuesta injerencia en la justicia. Según la denuncia, cuando actuaba como defensor en un proceso en Guayaquil, remitió un escrito firmado al juez en este juicio, después de haber sido designado como autoridad judicial.

Con información de Consejo de la Judicatura y Ecuadorinmediato

