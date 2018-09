Angélica Porras: "Juan Vizueta no puede pedirme la renuncia, yo sí. Diferencias en CJ no pueden superarse"

Consejo de la Judicatura transitorio se encuentra divido en dos bloques Tras las denuncias que se generaron en contra del director general del Consejo de la Judicatura, Juan Vizueta, Angélica Porras y Juan Pablo Albán, vocales del CJ Transitorio pidieron investigar al funcionario. Sin embargo, esto generó diferencias entre el pleno transitorio de esta entidad. La funcionario afirmó que "las diferencias no pueden superarse y ahora hay dos bloques en la entidad". Cuestionó el pedido de renuncia enviado por Vizueta, "él no puede pedirme la renuncia, yo sí".

“Hemos pedido una investigación por dos denuncias que recibimos, precisamente de los padres de una joven que estuvo involucrada en un accidente de tránsito y una fiscal que fue acusada por el Director General de haber hecho un soborno. Ambas presentaron denuncias por escrito y solicitaron que se investigue, ya que afirmaron que habían recibido presiones por parte del Estudio Jurídico de Juan Vizueta”.

Afirmó que las diferencias que se han generado en el Consejo de la Judicatura responden a que Juan Pablo Albán, junto con Porras pidieron abrir una investigación al director del CJ. “Esto generó oposición, la reacción e incluso la solicitud de renuncia por parte del señor Vizueta. Nosotros nos sostenemos en el pedido de investigación”.

“No solo en este caso pedimos que se investigue, porque pensamos que seguramente estas denuncias no son ciertas. Lo más importante es hacer la investigación y creemos que todas las personas que tengan alguna denuncia sobre cualquier funcionario de la Justicia tiene que hacerla”.

Se refirió a la discusión que se habría dado entre los vocales de la Judicatura y afirmó que ella estuvo presente en la sesión del Pleno y afirmó que esta fue bastante tensa. “Hubo diferencias muy sustanciales, pero yo diría que se procesaron adecuadamente las diferencias”

Sobre el pedido de renuncia afirmó que es un episodio lamentable, “yo soy una vocal de la judicatura y Vizueta es el director general, tiene una fusión ejecutiva en esta entidad. Yo entiendo que en el marco de su pretensión haya excedido sus funciones. No tiene ninguna capacidad de pedir la renuncia. Yo sí puedo”.

“Esta es una conducta muy inapropiada e insisto este es un cargo de confianza y me parece que estas decisiones son fuera de lugar. No tiene ningún sentido que se haya mencionado que se pide la renuncia para discutir en igual de condiciones, esto sería así si es que yo en mi ejercicio haya utilizado algún mecanismo de presión a jueces y fiscales, y eso no es así”.

Porras se refirió al trabajo de actual Consejo de la Judicatura Transitorio, “hasta hace algunos días era optimista que de que íbamos a poder superar nuestras diferencias en el pleno, pero me parece que no. Me parece terrible que existas diferencias sustanciales. Yo no estoy de acuerdo, en que se pueda hacer algún tipo de presión sobre la justicia”.

“Esto se ha convertido en un obstáculo. Pero no podíamos quedarnos callados. Nosotros somso minoría pero nuestra opinión es esa. Tenemos que transparentar la justicia y eso empieza por la casa”. Afirmó que ahora existen dos bloques en el Consejo: el uno integrado por ella y Juan Pablo Albán y el otro por Aquiles Rigail, Marcelo Merlo y Zobeida Aragundi.

Comentó que con la salida de Jun Pablo Albán, por cumplir con una beca de estudios, ella se quedará en absoluta minoría. “Si veo que mi aporte ya no es necesario y que no se toma en cuenta mis puntos de vista, no dudare en dar un paso al costado. No porque me lo ha pedido el doctor Vizueta”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato