Sandra Jiménez: "Hay varios responsables en muerte de mi hermano el 30-S, por cubrir autoridades no hicieron nada"(AUDIO)

Audio Septiembre 13-Sandra Jiménez



Familiar de policía asesinado en 30 de septiembre del 2010 afirmó que se espera conocer culpables en el caso Las pericias e investigaciones para determinar los culpables de la muerte del policía, Froilán Jiménez, en el 30-S continúan y Sandra Jiménez, hermana de gendarme fallecido en el 30 de septiembre del 2010, en una entrevista con Ecuadorinmediato, aseveró que "hay varios responsables en la muerte de Froilán" y cuestionó la demora en la justicia, "por cubrir autoridades no hicieron nada".

“Ayer se realizó la pericia ocular para poder determinar los fusiles utilizados en el 30 de septiembre, este era uno de los segundos pasos en el proceso judicial, y se detectaron dos armas desde donde posiblemente salió la bala que impacto a Froilán Jiménez y cegó su vida”. Explicó que el siguiente paso será recibir las versiones del Ministro de Defensa, de aquel entonces, Javier Ponce y el general, Luis Castro.

“Este último, según las versiones de los cuatro miliares implicados en este proceso, estuvo al mando del operativo y fue él quien dispuso que lleven armamento de guerra para intervenir ese día”.

Jiménez recordó que todo el proceso se inició en el 2010, “han pasado ocho años del caso, en el cuál se ha mantenido en la etapa de la indagación previa. Esto ha sido una lucha constante de la familia. No es que estamos reactivando el caso, son ocho años de estar en constante lucha y exigencia ante la justicia ecuatoriana”.

Comentó que ahora se cuenta con 39 cuerpos legales en el proceso judicial de Froilán Jiménez. “Esto ha ayudado, tener todo un expediente armado, para iniciar la etapa de instrucción en base al trabajo de la familia y la defensa”. Afirmó que en 90 días, a partir del 4 de septiembre, conocerán las respuestas en el caso.

“Después de estos 90 días los abogados y Fiscalía presentarán los insumos para determinar la verdad en el 30-S”. Recordó que en los últimos ocho años este caso paso como clasificado y esto fue entregado por el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el expresidente Rafael Correa.

“Solicitamos durante ocho años la desclasificación del caso pero esto no se dio. Ahora la Fiscalía, a pesar de que no se quitó la reserva, cuenta con el informe de las Fuerzas Armadas y en este aparece que quien dio la orden, vía teléfono, fue el economista Rafael Correa para que los militares puedan acudir al Hospital de la Policía y puedan evacuarlo”.

Aseveró que desde que se conoció esto se pidió la comparecencia del expresidente, “porque en el informe de Fuerzas Armadas, sale implicado”.

Afirmó que no solamente se está pidiendo que se conozca quién es el culpable de la muerte de Froilán Jiménez, sino también, los implicados que entregaron la orden. “En este caso, al momento contamos con la versión oficial por los militares, que la persona que entregó al orden fue el coronel Luis Castro. Esta persona tiene que comparecer y nos dará otros nombres que también tendrá que entregar sus versiones”.

“Esto es una cadena. Recién nos damos cuenta como familia que aquí no hay solo un responsable sino varios en la muerte de mi hermano”. Explicó que como antes no se conocía la información la familia pensaba que alguien disparo “por la euforia del momento y que fue una decisión propia por el caos que existía en ese momento”.

“Nosotros pensábamos que a lo mejor se rompió la cadena de mando y uno de ellos disparó bajo su propia responsabiliza. Pero una vez escuchada la versión de los militares, ellos dicen , que nunca se perdió la cadena mando y siempre estuvieron cubriendo disposiciones del general Luis Castro Ayala y, por lo tanto, la responsabilidad también recae sobre él”.

Afirmó que Castro jamás debió entregar la orden de llevar armamento de guerra cuando no había tal. “Recordemos que había un hospital de por medio, donde habían enfermos, por lo tanto esa disposición nunca debió salir”. Explicó que el tratado de Ginebra, dice que “ni en guerra se puede disparar contra una iglesia, hospital o escuela. En este caso se rompió todos los tratados internacionales incluso”.

Jiménez afirmó que este es un hecho que marco la historia del país, “fue un antes y un después del 30s. Ahora que estamos accediendo a la información podemos ver que hubo una manipulación de una manera deliberada e irresponsable. Porque si es verdad lo que los militares han dicho, en sus versiones, aquí se trató de ocultar a todo el mando militar primero y luego quienes entregaron la orden que son los ministros”.

“Todas estas autoridades nos hicieron creer otra cosa diferente. En el 30s inclusive termino siendo la víctima el expresidente Correa. Las verdaderas víctimas fueron las personas fallecieron ese día y las familias. No les importó nada, simplemente se escondieron bajo el estigma de clasificado y no podíamos acceder a la información”.

Jiménez afirmó que no sabe qué fue lo que paso en estos 8 años, porque “fiscales también tendrán que responder en este caso. Pedimos que los cinco fiscales que estuvieron previamente, frente al caso de mi hermano y que no hicieron nada sean investigados”.

“Los anteriores fiscales incluidos el doctor Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, no hicieron nada y ellos también tendrán que responder por el retardo injustificado que se ha dado”. Mencionó que se ha podido demostrar que Fiscalía sí podía trabajar pese a que la información del caso este reservada.

La hermana de Froilán Jiménez, afirmó que no están tras personas sino buscan la verdad. “me ha apenado mucho la manera en cómo ha actuado la justicia ecuatoriana y espero que las familias que viven la misma situación, utilicen nuestro caso, como un reflejo para que empiecen sus luchas y que sí se pueden conseguir muchas cosas”.

Jiménez pidió, a la Justicia Ecuatoriana, al Poder Ejecutivo y Legislativo, no olvidar que aún existen casos sobre el 30s no solo el de Froilán Jiménez. “Todos los casos tiene que aclarase, no queremos que se nos repare nada, lo que pedimos es que los culpables paguen por la muerte de estos inocentes”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato