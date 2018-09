Serio enfrentamiento entre Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl por Juan Vizueta (AUDIO)

Audio Enfrentamiento entre Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl



Entre ellos se denuncian presunta corrupción en Consejo de la Judicatura Un audio revela una discusión a gritos entre los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán y Aquiles Rigaíl, mientras escuchaban una versión en contra de Juan Vizueta, director de la entidad. Los integrantes se acusaron de presunta corrupción al interior de la institución.

El audio circuló en las redes sociales en las últimas horas y se escucha una discusión entre los vocales de la Judicatura. A continuación detallamos lo que se dice en la grabación:

En medio de una sesión del Consejo de la Judicatura, los vocales estaban escuchando la versión de una mujer, que hablaba sobre el caso de Juan Vizueta.

“Sigue con las acusaciones y van a seguir con las acusaciones en tu contra, ya estás despedida, ya estás destituida, porque el doctor (Juan) Vizueta te va a botar del cargo (…) me fui a la audiencia, me presenté a la audiencia”, dice la mujer.

Después, Juan Pablo Albán interrumpe la intervención de la mujer y dice:

Juan Pablo Albán: Se suma a una manifestación publica, grabado hoy, en este audio, y que debería, y pido que conste en el acta, del doctor Vizueta, diciendo que la doctora Rodríguez, tiene un larguísimo prontuario penal. Acabamos de revisar el SATE, no tiene nada. Esas afirmaciones que nos hemos mal acostumbrado a hacer en este Pleno, yo, en lo personal, no las tolero más, para mí, se terminaron hoy día, señor Presidente, y lo digo públicamente, no aguanto más que se denoste a nadie en este Pleno, a nadie, entonces, como la doctora Rodríguez no es quien está siendo investigada, sino que ha venido a darnos información, me parece que la línea de interrogatorio a la que está siendo sometida es, por lo menos, desubicada.

Aquiles Rigaíl: Perdóneme, ¿usted se está refiriendo a mí?

Juan Pablo Albán: A usted me refiero doctor

Aquiles Rigaíl: Cállese la boca

Juan Pablo Albán: Cállese la boca usted ¿qué le pasa?

Tranquilo, doctor Aquiles, dice una mujer en medio de la discusión.

Aquiles Rigaíl: Atrevido, malcriado, mangajo

Juan Pablo Albán: ¿y usted?

Aquiles Rigaíl: Usted no tiene porqué interrumpirme la palabra, no tiene porqué interrumpirme la palabra

Juan Pablo Albán: He pedido un punto de orden y el Presidente me lo dio

Aquiles Rigaíl: Largase al diablo con su punto de orden

Juan Pablo Albán: Lárguese usted

Aquiles Rigaíl: Usted, a mí, no me viene a interrumpir

La voz de una mujer no identificada dice: doctor Aquiles tranquilo

Aquiles Rigaíl: Atrevido, cree que me puede gritar cuando quiera ¡qué se ha creído este sujeto!

En ese momento se escucha un golpe, al parecer, sobre la mesa

Aquiles Rigaíl: ¡Qué carajo!

Juan Pablo Albán: Así se va a manejar la justicia

Aquiles Rigaíl: No señor, así la está manejando usted

Juan Pablo Albán: Así se va a manejar la justicia

Aquiles Rigaíl: cochinamente

Juan Pablo Albán: ¿cochinamente? Yo no he mandado a cambiar a todos los jueces de la Unidad de Samborondón, doctor.

Con esta discusión se revelaron las graves confrontaciones que se tienen al interior del Consejo de la Judicatura, y que fueron posteriomente dadas a conocer por alban en rueda de prensa con la doctora Angelica Porras, y sería el doctor Rogail la persona que se ausentó para no votar por la investigación contra el doctor Juan Vizueta Ronquillo, acusado de influir en la justicia dsde su cargo como Director de ese consejo.



El tema se agudizó con la revelación de este audio y denota los serios conflictos y enfrentamientos que se dan en el proceso llamado de transición que busca acabar con la imagen y actuación del gobierno de Rafael Correa, pero que se complica con estos enfrentamientos.





Fuente: Ecuadorinmediato

(PAY)