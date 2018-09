Ecuador redujo déficit fiscal en US$ 1150 millones con relación a 2017

Gobierno prevé cerrar este año con un déficit del 3,9% del PIB El Ministerio de Finanzas entregó las cifras que se maneja en el Ecuador con respecto al déficit fiscal, en este caso, de enero a agosto de este año, se ha generado una reducción de US$ 1150 millones de dólares con relación al 2017. Asimismo afirmaron que se prevé un déficit global estimado del 3,9% del PIB y el primario en 1,3%.

Según cifras difundidas se ha generado una disminución del 53,5% del déficit en estos meses del año. En cuanto al resultado primario (no incluye el costo del pago de la deuda), el panorama es más favorable, pues en similar periodo se pasó de un déficit de US$ 740 millones a un superávit de US$ 781,4 millones.

Finanzas comentó que se ha conseguido esta reducción gracias a un menor gasto, sumado a una mayor recaudación tributaria. También, esta cartera de Estado afirmó que en los ingresos, los permanentes registraron un aumento de US$ 940 millones y los no permanentes de US$ 245 millones.

Con esto el Ecuador ha conseguido un aumento en los ingresos, respecto al mismo período del año pasado, en US$ 1185 millones. Esta cartera de Estado recordó que el manejo de las finanzas públicas no afectará a los programas sociales. Recordó que se espera un comportamiento mejor de las finanzas gracias a la remisión de intereses y multas. (BGV)

Fuente: Expreso/ El Telégrafo/ Ecuadorinmediato