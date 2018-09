Presidente Lenín Moreno vetó Ley Anticorrupción de Asamblea y presentó su propia legislación

Esta normativa maneja siete ejes de acción como incautar bienes, recuperación de dinero mal habido, procesos de repetición, entre otros El Presidente de la República, Lenín Moreno, vetó en su totalidad a la Ley Anticorrupción que se elaboró en la Asamblea Nacional y presentó su propia normativa a Legislativo. Según el primer mandatario el nuevo documento tiene siete ejes: incautar bienes a los corruptos, recuperación del dinero mal habido, procesos de repetición, recompensa, testimonios de quienes sobornaron, proteger a denunciantes y el último, propone que quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezcan tendrán un plazo de noventa días para informar quiénes son los verdaderos propietarios.

En una cadena Nacional el presidente Moreno, explicó cómo funcionaría la Ley y detalló cada uno de los puntos. “Primero incautar bienes a los corruptos, facilitar la recuperación del dinero mal habido, es decir, quitándoselo a quienes lo robaron. También agilizará los procesos de repetición, esto es cobrar a los funcionarios responsables del manejo de los dineros públicos”.

Asimismo recordó que se entregarán recompensas a quienes brinden información “cierta y confiable sobre dónde está el dinero y los bienes robados”. En quinto punto explicó que se facilitará a las personas que incurrieron en un soborno, “denuncie por una vez, sin sanción, a los funcionarios que aceptaron ese dinero”.

Lo do últimos objetivos busca entregar protección a los denunciantes y, a partir de la aprobación de la ley, quienes tengan a su nombre bienes que no les pertenezca tendrán un plazo de 90 días para informar quiénes son los verdaderos propietarios. “Si lo hacen en ese plazo no serán castigados por enriquecimiento injustificado”, comentó.

El presidente de la República, también hizo un llamado al Consejo de la Judicatura con el fin de que, jueces y fiscales sean los principales aliados en la lucha contra la corrupción. (BGV)

Fuente: El Universo/ Presidencia de la República/ Ecuadorinmediato