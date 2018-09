USD $25.000 costaría reconstrucción de tercer informe de caso Gabela, según Ángel Gende

Comisión Ocasional que analiza caso concluyó revisión de primer informe preliminar Según Ángel Gende, vicepresidente de la Comisión Ocasional que analiza el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, la reconstrucción del tercer informe costaría USD $25.000 dólares, monto que lo asumiría la Fiscalía General del Estado (FGE). La tarde de ayer, la mesa legislativa concluyó la lectura del informe preliminar sobre la base de la información recopilada durante estos dos primeros meses de gestión.

Gende, según dijo, conversó telefónicamente y ese sería el valor aproximado. “La instancia que vaya a contratar será la que enumere los términos de referencia”, sostuvo el legislador del movimiento Alianza Tsáchila. La Fiscalía estará a cargo de la elaboración del informe, luego de que la Asamblea recibió el visto bueno de la Contraloría.

El parlamentario estimó que reconstruir el tercer informe tomará dos semanas. “Hacerlo depende de la Fiscalía”. Él no descartó hacer una “colecta pública” para recoger ese dinero si no se inicia la investigación. Recordó que es vital esa información, ya que se comprobó que cuentan con el recibido de ese documento, que revelaría los nombres de los involucrados, “en donde incluso constan altos mandos de las FF.AA.”.

En tanto, en el informe se presentaron insumos previos para el desarrollo del informe final que deberá ser entregado a la Presidencia de la Asamblea Nacional. Sobre la base de este documento, que consta de 46 páginas, los legisladores podrán aportar. No contiene conclusiones, que constarán en el documento final.

La comisión consideró como insumos de trabajo las comisiones generales, en donde se trataron varios temas respecto a las acciones que llevaron a cabo el Comité Interinstitucional, sus ministros y delegados, el perito Roberto Meza, el expresidente de la República Rafael Correa, Patricia Ochoa y los funcionarios públicos vinculados a las denuncias presentadas respecto al asesinato deceso del general Gabela.

También se tomó en cuenta la documentación recibida de las diferentes entidades y la relacionada con la contratación de los helicópteros DHRUV.

Según el análisis de las comparecencias se puede evidenciar que existe contradicción: el ex ministro de Justicia, Lenin Lara y el ex ministro del Interior, José Serrano, coinciden que existe un tercer informe, pero el resto no, dijo el vicepresidente de la mesa, Angel Gende, al informar que las conclusiones del informe básicamente estarían encaminadas a judicializar la desaparición del tercer producto y la alteración del segundo, preparados por el perito Roberto Meza.

Indicó que después de esta lectura continuarán las comparecencias de las personas que estuvieron vinculadas al proceso de contratación de los helicópteros DHRUV

En la comisión comparecieron más de doce funcionarios de diferentes organismos estatales y ciudadanos. Entre ellos los ex ministros de Justicia, Lenin Lara y del Interior José Serrano; la ex coordinadora Jurídica del Ministerio de Justicia, Jéssica Jaramillo; César Navas y Homero Arellano, ex ministros Coordinadores de Seguridad; Johanna Pesántez, ex ministra de Justicia; Rafael Correa, ex presidente de la República; y, Roberto Meza, consultor. (JPM)

