Cesár Montúfar rinde versión y reconoce firma en caso ODEBRECHT

Denuncia fue colocada el pasado 5 marzo e involucra a varios ex funcionarios de Estado César Móntufar, dirigente del movimiento Concertación y ex asambleísta, asistió este 12 de septiembre a la Fiscalía General del Estado para rendir declaraciones y reconocer su firma como acusador dentro de la denuncia presentada contra el ex presidente de la República, Rafael Correa, por presunta delincuencia organizada en el caso ODEBRECHT.