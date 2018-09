CUESTIONAMIENTO: Jaime Nebot asignó, de forma directa, más de un millón de dólares en gastos de publicidad

Estas asignaciones fueron realizadas por Régimen Especial pese a disposición de no seguir con esta práctica en entidades gubernamentales. Por medio de una publicación en redes sociales del portal Información Dura, se conoció que el alcalde Guayaquil, Jaime Nebot, el pasado 29 de agosto del 2018, asignó de manera directa, por Régimen Especial más de un millón de dólares en contratos por cuñas publicitarias en medios de comunicación como Expreso, Extra, Super, Radio Visión de Quito e incluso por TVCABLE.

El tema parte de una disposición del gobierno del Presidente Lenín Moreno, quienen la presentación de su plan económico se anunció la prohibición, con pena de despido, de realizar contrataciones directas. El primer mandatario afirmó que bajo la figura del régimen especial se asignó proyectos con sobreprecios en el régimen anterior, sin embargo, podemos ver como se continúa con esta práctica por parte de lo Gobierno Autónomos.

También llama la atención que en un solo día la Municipalidad de Guayaquil haya asignado directamente cinco contratos que bordean los cientos de miles de dólares. Por ejemplo, la asignación que se le hace a los diarios El Universo y Super está avalado por US$ 610 mil dólares y Con Extra y Expreso por US$ 310 mil dólares.

Se debe señalar que los gobiernos autónomos no tienen obligación de acatar esta disposición del régimen, sin embargo de la necesidad de mantener una política de austeridad. Para formación Dura semostró que no solo los Gobiernos Autónomos no han acatado esta disposición sino que también la Secretaría de Comunicación (SECOM) que ha realizado varios procesos de régimen especial para contratar publicidad de forma directa. (BGV)

