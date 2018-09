Paro indefinido: Transportistas denuncian negociados e inoperancia del Gobierno (AUDIO)

Audio Septiembre 12 - Omar Delgado



"Nosotros no entregamos el documento habilitante para conducir a personas de 18 años, 19 años sin tener la experiencia necesaria", recalcó Omar Delgado Omar Delgado, vocero de la Asociación de Trabajadores del Transporte, en declaraciones para Ecuadorinmediato, explicó que la medida de hecho, que se extienda por varios puntos del país, con la paralización del servicio responde a la vulneración a sus derechos; denuncian que se ha "prostituido" la profesión por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Delgado enfatizó que se han tratado de contactarse tres veces, mediante oficios, con el Gobierno, pero que los funcionarios designados no han dado respuestas. "Todo el transporte es un negociado", advirtió.

Delgado mencionó que los trabajadores de transporte han tomado medidas de resistencias por la “vulneración” a su profesión y sus derechos.

“Ha caído la satanización de la sociedad justa o injustamente se podría decir porque nosotros, como trabajadores del transporte, nos sentimos indignados al saber cómo la Agencia Nacional de Tránsito ha otorgado a diestra y siniestra las licencias de conducir, prostituyendo, de esa manera, nuestra noble profesión”, dijo.

Según contó, la entrega indiscriminada de documentos para conducir ha provocado pérdidas de vida en las calles.

“Nos echan la culpa a nosotros, pero queremos que se entere la ciudadanía, en general, que nosotros no somos los culpables, nosotros no somos los que entregamos el documento habilitante para conducir a personas de 18 años, 19 años sin tener la experiencia necesaria”, recalcó.

El vocero de los trabajadores del transporte precisó que la profesión de un conductor profesional tiene más responsabilidad que cualquier otro.

“El doctor hace la cirugía a un solo paciente, nosotros, en cambio, trasladamos a 45 personas o más, somos responsables de esas vidas”, mencionó.

La medida de resistencia llega después de tres intentos por acercase, mediante oficios, al Presidente de la República, Lenín Moreno.

“Hemos tenido como resultados que traslada los oficios al Ministerio de Trabajo, que no ha hecho nada, ni se ha contactado con nosotros. El último oficio que contactamos se le dio al señor Pablo Calle, 28.000 casos de corrupción se descubrió dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, no sé qué espera el señor Presidente para sacar al señor director”, pidió.

Acerca del Pacto Vial para reducir los siniestros en las vías, Delgado calificó a la iniciativa como “una payasada”, pues debían ser tomados en cuenta los trabajadores para “parar estos altos índices de accidentes”.

“No se ha hecho nada. Como trabajadores del transporte hemos tomado la iniciativa de hacer una medida de resistencia para sobre guardar nuestra profesión, que no se siga perdiendo más vidas en la vía”, mencionó.

“Nunca hemos sido tomados en cuenta” en los diálogos, insistió y advirtió sobre presuntos negociados con los “empresarios del transporte”.

“Hacen sus amarres y pintar de esa manera que ya han arreglado las soluciones con los trabajadores del transporte. Nosotros, como conductores, nunca hemos estado, hemos planteado que se tomen a los transportistas, trabajadores del transporte y ciudadanía, en general, para poder reformas las leyes de tránsito, cómo dar un mejor servicio, cómo mejorar”, agregó.

Asimismo, denunció que los agentes de tránsito “hacen un negociado de nuestra profesión”, especialmente, en Guayas, los uniformados “han visto como una manera de atracar a los compañeros conductores”.

Omar Delgado habló también de la necesidad de crear un Sindicado Único de Trabajadores, pues el gremio ejercer sus actividades “en largas jornadas laborales”, tampoco tienen beneficios de ley.

“Trabajamos en condiciones infrahumanas, precarias”, enfatizó, al tiempo de mencionar que este sindicado deberá proteger a los trabajadores “y velar por nuestros derechos”.

“Queremos que se considere a nuestra profesión de alto riesgo”, pidió Delgado, ya que, por ejemplo, en las fiestas de Navidad y Fin de Año, entre otros, deben laborar por la mayor demanda ciudadana; con ello, buscan que la jubilación se dé a los 20 años de servicio.

“En el caso de los compañeros traileros, son viajes de hasta una semana, los compañeros de los buses interprovinciales, son viajes de una o dos días, a dormir en los terminales, en los buses, en los camarotes, dentro de los pasillos. Es una justa recompensa, apuntamos a las capacitaciones dos veces al años, pero que eso no se convierta en negociado”, indicó.

Y dijo que no es justo que se evalúe al conductor, pero que se cobre más de cien dólares para el proceso: “Todo el transporte es un negociado”.

“Es la indignación de todos los compañeros trabajadores del transporte, pese a que ha habido bastante manoseo, intimidación de parte, por ejemplo, del señor Abel Gómez (Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador), que se dedicó a intimidar a mis compañeros trabajadores de transporte”, aseveró Delgado, quien, además, dijo que Gómez, en días atrás, respaldó la lista de peticiones.

“Vea cómo es el poder de la política, cuando ya hacen arreglos por debajo de la mesa, ya no se toma en cuenta al pueblo. El señor está candidato a Prefecto, sepa todo el pueblo que candidato que no está con el pueblo no está con nadie”, insistió.

Para finalizar, recalcó que la medida de resistencia será “indefinida, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta que se respeten nuestros derechos”.

“Poco a poco se van plegando más compañeros pese a que hay represiones, amenazas”, indicó.

Algunos funcionarios de la Secretaría de Gestión de la Política han tomado contado con ellos para reunirse, “pero sabemos que es solo para apaciguar los ánimos”, concluyó Omar Delgado.

