Tuiteros activan reto de foto con Rafael Correa para responder a críticas de Juana Vallejo

#MashiFotoChallenge dejó decenas de fotografías de ciudadanos y ex Presidente de Ecuador A propósito del enfrentamiento entre la gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, y la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, por la fotografía que tenía de Rafael Correa en el despacho de la autoridad seccional, se activó en Twitter un reto que pedía a los usuarios postear fotografías con el ex Presidente de la República, Rafael Correa. Anécdotas detrás de las instantáneas, fotos con posters, incluso, con el mismo Correa en persona y hasta el propio Primer Mandatario, Lenín Moreno, fueron parte del reto.

Días atrás, se generó un impasse entre la Gobernadora Vallejo y la Alcaldesa Arce en medio de una reunión por el corte de agua en el cantón guayasense.

En redes sociales se viralizaron videos sobre el hecho. En uno se escucha a Vallejo referirse al retrato del ex Presidente Rafael Correa: "No quiero tener a ese animal aquí atrás”.

En otro de los materiales audiovisuales, se escucha a Arce decir: “Yo la he recibido con toda la cordialidad desde las 08h00, pero usted le dice a la prensa que la Alcaldesa no quiere solucionar y que lo van a solucionar con terceros. Señora Gobernadora, el problema no es de tanqueros, el problema es que hay agua en Durán porque estamos probando un nuevo proyecto”.

“Viene y se dirige así. Tenemos que respetarnos las ideologías políticas, señora Gobernadora. Si yo lo quiero tener aquí a Rafael, es mi problema. Yo fui elegida por el pueblo, no a dedo como usted, señora Gobernadora, a mí no me viene a faltar el respeto en el cantón Durán”, recriminó.

El enfrentamiento generó un hashtag #MashiFotoChallenge, con el que varios usuarios de la red social subieron sus fotografías con el ex Primer Mandatario, Rafael Correa.

El Palacio de Gobierno, actividades en territorio, la calle o cualquier otro lugar sirvió de escenario para que los ciudadanos hayan obtenido una fotografía con Rafael Correa.

Nos sumamos al #MashiFotoChallenge para que le de un ataca de pánico a los sufridores @JuanitaVallejo_ y sus aires de "duquesa" Respaldo total @MashiRafael pic.twitter.com/TwuGaqJre8 — Jaime Villavicencio (@JaimeD12) 12 de septiembre de 2018

Incluso, hubo quienes postearon la fotografía, en la que se ve al Presidente de la República, Lenín Moreno, hablando de Correa cuando él dejó el país y un colaborador sosteniendo el retrato del ex Jefe de Estado.

El propio Correa agradeció las muestras de apoyo e indicó: “Para que no queden dudas de mi espíritu democrático, voy a lanzar el “challenge” #unafotoconTrujillo” haciendo referencia al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T)

Muchas gracias a todos.

Para que no queden dudas de mi espíritu democrático, voy a lanzar el “challenge” #unafotoconTrujillo

😊 https://t.co/Jin44yMnxz — Rafael Correa (@MashiRafael) September 12, 2018

