REACCIÓN: Como "otra tramoya infame" califica abogado de Jorge Glas a investigación por presunta delincuencia organizada

Eduardo Franco vaticinó que habrá violaciones a principios constitucionales y el debido proceso en nuevo caso Eduardo Franco Loor, defensor de Jorge Glas, ex Vicepresidente de la República, reaccionó a la investigación abierta por presunta delincuencia organizada, tildando al proceso de "otra tramoya infame". Alertó, asimismo, que está usando a la Función Judicial y a la Fiscalía para una "persecución política" y advirtió que habrá eventuales "violaciones a principios constitucionales y el debido proceso".

La Fiscalía General del Estado abrió una indagación por el delito de delincuencia organizada para determinar si actuó en el país una estructura delictiva de alto nivel, en la trama de sobornos de ODEBRECHT.

El ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, el ex Vicepresidente Jorge Glas, el ex contralor Carlos Pólit, el ex procurador Diego García, los ex fiscales generales Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno; el legislador, ex presidente de la Asamblea y exministro del Interior José Serrano; el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la constructora brasileña ODEBRECHT están vinculados en el caso.

Como “otra tramoya infame”, calificó el defensor de Jorge Glas, quien mencionó que la actuación se “pone en evidencia la persecución política contra los líderes de la Revolución Ciudadana”.

“Es lamentable que se esté utilizando a la Función Judicial, a un órgano autónomo, pero de mucho prestigio que ha tenido en el pasado, que es la Fiscalía, como mecanismo de venganza política”, dijo.

Y comentó que el nuevo impulso fiscal “es absurdo porque se está investigando un caso de delincuencia organizada a todo un gobierno”.

“Verán ustedes como, en otros casos, se violarán principios constitucionales y el debido proceso. Es una abyecta venganza política absolutamente deleznable e inicua contra los líderes de Revolución Ciudadana”, agregó.

Con información de Ecuavisa, Twitter y Ecuadorinmediato

