Por baja de precio y plagas palmicultores piden declarar emergencia en el sector

Gremios de agricultores afirman que se puede llegar a perder 50 mil plazas de empleo El Director de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera del Ecuador (ANCUPA), Wilfrido Acosta, aseveró que el sector se encentra en graves problemas debido a la baja del precio por cuatro años consecutiva y la propagación de plagas que afectan a los agricultores. Por este motivo, los gremios piden que se declare la emergencia ya que "la problemática es de carácter social. Están en juego cerca de 50.000 empleos directos e indirectos, que se perderían en los próximos dos años".

Según Acosta, este sector se encuentra en problemas económicos ya que el costo de producción es mayor al de venta. “Ahora producir un cultivo cuesta entre US$ 125 a US$ 135, por tonelada. Mientras que el palmicultor recibes US$ 105 dólares por la tonelada de fruta. Hay años buenos y malos, pero cuatro años seguidos de bajos precios complica a cualquier cultivo”.

En 2017, el sector produjo 566.000 toneladas de aceite crudo de palma, de los cuales 240.000 se quedaron en el país y 320.000 se exportaron. A estos problemas se sum la enfermedad de la Pudrición del Cogollo, (PC) que está presente en 152.000 hectáreas de palma. El gremio solicitó a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) declarar la emergencia sanitaria al sector.

Acosta afirmó que se espera diseñar un programa estratégico para atacar a este problema. “Queremos sembrar en las zonas afectadas materiales tolerantes a la PC y hacerlo junto con otro tipo de cultivos, como piña, yuca, maracuyá, plátano. Esto con la finalidad que el agricultor tenga otros ingresos, ya que la palma demora tres años en cosechar”. (BGV)

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato