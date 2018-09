OPINIÓN (El Oro) Fuego arrasa con más de 280 hectáreas en Chilla

Cantón solo tiene tres bomberos y palas para enfrentar emergencias. Incontrolable. Así fue declarado el incendio forestal del cantón Chilla, tras tres días sin poder extinguir el fuego en los cerros que lo rodean, generando nerviosismo entre su población. OPINIÓN visitó el cantón y recorrió las áreas afectadas que al momento dejan más de 280 hectáreas consumidas.

Ayer la alerta se dio en el sitio Tierra Blanca, donde las llamas fácilmente superaban los tres metros de altura, mientras que los 100 hombres que buscan paliar el siniestro, debían retroceder ante la intensidad de la candela.

“Es muy díficil trabajar en esas condiciones. Recién bajamos de los cerros y arriba todo es incontenible. Las llamas se expanden para todo lado y el fuego avanza hacia los cerros que creo pertenecen a Zaruma”, comentó uno de los bomberos que subió a las 05:00 al lugar del flagelo. Un grupo de militares de la brigada de infantería Imbabura, al mando del sargento José Rodríguez, realizaban cuadrillas para intercambiarse entre turnos.

“Está feo esto. Allá abajo ya se veía el humo, las vaquitas son las más sufren porque se hieren, se pierden o se mueren en la montaña”, comentó Rosa Blanca, una adulta mayor que con la ayuda de un bastón pasaba por el lugar.

Preocupación

Para el alcalde Hernán Yupangue, es inconcebible que Chilla no cuente con una motobomba ni implememtos para poder actuar en casos como estos que son repetitivos en el cantón. “El Cuerpo de Bomberos de Chilla solo cuenta con palas, machete, rastrillo y unos equipos básicos”, aseveró Yupangue.

El número de personal también es insuficiente, pues solo cuentan con tres bomberos y un vehículo tipo ambulancia que sirve para la movilización del personal y también es antiguo. “Por el momento vamos avanzando ya alrededor de 280 hectáreas de bosque seco, bosque de pino y también los que son de pastizales”, confirmó el Burgomaestre. Richard Cartuche, exalcalde de Chilla y actual jefe político; también cuestionó que en cerca de 30 años el cantón del altiplano orense no cuente con una motobomba ni equipos necesarios, pese a que los incendios son repetitivos. Aseveró que es necesario que la Secretaría de Gestión de Riesgos, atienda este requerimiento porque se está poniendo en riesgo la vegetación de todo un cantón y aunque en esta emergencia están brindando atención con la Gobernación de El Oro, se requieren de acciones definitivas.

El Alcalde dijo que la Prefectura les había ofrecido entregar un carro al Cuerpo de Bomberos este año, pero todavía no se concreta; mientras que esta emergencia ya ha cobrado la vida de algunos animales bovinos. Ante esta situación y como medida de prevención, el ganado estaba siendo evacuado a zonas seguras y no se descarta hacer lo mismo con los habitantes de cinco viviendas cercanas al incendio. Hasta el momento dos personas (un bombero y un militar) han resultado heridas cuando combatían el fuego. Además se han perdido bovinos y reses que no pudieron escapar de las voraces llamas.

Cooperación

La Jefatura de Tránsito en articulación con la Alcaldía, se encuentran coordinando para la alimentación a los bomberos, militares, comuneros y personal municipal; que trabaja para controlar el fuego. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en buscar acciones conjuntas para controlar y extinguir el fuego, que en otros sectores culminó en el filo de la vía. La principal desventaja es el terreno, pues solo en subir los socorristas se tardan hasta dos horas y en bajar tres, volviéndose imposible el acceso para tanqueros.

Pese a lo inhóspito del lugar, los bomberos se sirven de bombas con capacidad para 20 litros de agua, acompañados de politubo de 100 metros, los cuales les permite captar agua del río Lecher que cruza cerca por donde está la emergencia. El Alcalde mencionó que cuando la Secretaría de Gestión de Riesgos adquirió mochilas para llevar agua, esperaban que una de esas sean entregadas a Chilla, pero no fue así. Ayer el persocal de rescate tenía previsto pernoctar en la zona de alerta, mientras que el Comité de Operaciones Emergentes (COE) cantonal, está actividado y anoche se reunieron para evaluar la situación y resolver si se declara o no la emergencia forestal; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no pudimos conocer que acordó el Concejo en pleno.