CRÓNICA (Loja) Viajeros dejó de prestar el servicio por sanción de ANT

Unidad de esa empresa protagonizó un accidente que dejó 12 personas fallecieron y otras 23 heridas Desde el 10 de septiembre la Cooperativa de Transporte Pullman Viajeros dejó de circular temporalmente de Loja-Cuenca-Quito y viceversa. Estas rutas son cubiertas por empresas lojanas y azuayas.

En las oficinas de la Cooperativa Viajeros en Loja ubicadas en la Terminal Terrestre, desde la madrugada de ayer, lo único que existe es la notificación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en donde informan la suspensión desde el 10 hasta un nuevo anuncio. En este mismo documento enumeran las cooperativas que forman parte del plan de contingencia y los puntos de venta de los boletos hacia Saraguro, Oña y Cuenca, principalmente.

Según el listado, la ruta Loja-Cuenca es cubierta por la Cooperativa de Transporte Van Service, empresa cuencana con turnos a las 03h00, 09h00, 12h30, 15h30, 17h15 y 19h00. La compañía Vilcabambaturis (Loja) en cambio en el horario de 05h00 y 06h00; la Transsaraguros a las 07h00 y 10h00; y la Central Catamayo a las 23h30.

El costo del pasaje desde Loja a Cuenca es de $7,50. Mientras que la ruta Loja-Cuenca-Quito es cubierta con un turno a las 21h45 por la Cooperativa Loja. Las oficinas en Saraguro igual permanecen con el aviso de la ANT. Aquí los boletos son vendidos en las instalaciones de la empresa Transsaraguros. El costo del pasaje directo desde este cantón hacia la capital azuaya es de $5.

Se desconoce el tiempo de sanción, pero iría de 15 a 30 días. Un funcionario de la ANT es el encargado de informar a los usuarios las alternativas tanto para viajar a Cuenca como Quito. “Como pasajero no me parece esta decisión drástica, porque va en contra de una empresa cuando el único causante es el vehículo inmerso en el accidente y no el resto, pero esperemos un pronto retorno para el bien del país”, refirió Luis Betancourt, usuario.

Mauricio Chocos, representante de la empresa Van Service, mencionó que llegaron desde Cuenca a Loja para colaborar con el plan de contingencia solicitado por la ANT. La empresa dispuso de siete unidades, considerando que son la compañía con más turnos. El recorrido es similar a la Viajeros, salen de la Terminal Terrestre Reina del Cisne con destino a Cuenca, ingresando por Saraguro y Oña. (I).(OGC).

-La Cooperativa Viajeros fue sancionada por la ANT, luego del accidente suscitado a las 04h00 en la vía Cuenca-Loja, en la entrada a Jima, en una zona de páramo y neblina. El hecho ocurrió el pasado 1 de septiembre en donde 12 personas fallecieron y otras 23 resultaron heridas.