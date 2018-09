Trabajadores de FABREC denuncian incumplimientos y "debacle" de empresa desde 2012

Piden a Gobierno que se pronuncie sobre futuro de empleados Hasta la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional acudieron los trabajadores de la empresa pública FABREC para denunciar incumplimiento en el pago de salarios y una serie de irregularidades que los hace pedir al gobierno que se pronuncie sobre cuál será el futuro de los 450 empleados, una vez que se cierre la fábrica.

“No hemos cobrado salarios, para nosotros es desesperante. Tenemos deudas, nuestros hijos no esperan, no sabemos a dónde acudir ni qué hacer. La situación para nosotros cada día es más crítica. Por eso, todos los compañeros exigimos al Gobierno Nacional que se nos dé una solución para FABREC”, indicó Luis Mero, secretario del Comité de Empresa.

Según dijo, las irregularidades empezaron desde que FABREC se convirtió en una empresa pública (2012). “Hemos tenido administraciones que han ido pasando de año en año y no han sido buenas. Han venido a llevarse lo que había, no teníamos contrato y, lastimosamente, la empresa no ha podido funcionar para lo que fue creada”.

“No fue para la confección de uniformes, sino que se abrieron muchas funciones más. Desde ahí ha habido una debacle y no ha habido una administración que venga a trabajar por nosotros los obreros”, lamentó.

Asimismo, indicó que no puede decir con nombres y apellidos las personas responsables de esta situación, sin embargo, pidieron a la Contraloría que intervenga. “Sí han existido exámenes del organismo, pero no se han visto a los responsables. Queremos que la Contraloría indague profundamente sobre lo que pasó en FABREC”.

Esta es una de las empresas públicas que será reestructurada por parte del Gobierno, que puso como plazo el 2021 para que se liquidara a la productora de uniformes y zapatos para los miembros de la fuerza pública.

La presidenta de la Comisión, Liliana Durán, quien se pronunció públicamente a favor de los trabajadores, pidió la comparecencia de la ministra del Interior, María Paula Romo, para que solucionen la situación de los trabajadores. (JPM)

Fuentes: Twitter – El Telégrafo

