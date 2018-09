De "absurdas" califica Ricardo Patiño a acusaciones contra gobierno de Rafael Correa por caso Chevron (AUDIO)

Audio Septiembre 11 - Ricardo Patiño



"Este régimen está confundido, no se da cuenta de que el combate que tenemos es entre Chevron y el Estado ecuatoriano", recalcó Excanciller Un presunto pacto entre el gobierno del Presidente Lenín Moreno y Chevron, es lo que ha denunciado, reiteradamente, el excanciller Ricardo Patiño, luego del fallo de La Haya. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el Exministro cuestionó que los funcionarios del actual régimen acusen al exmandatario Rafael Correa, de este dictamen. "Este gobierno está confundido, no se da cuenta de que el combate que tenemos es entre Chevron y el Estado ecuatoriano", insistió.

“El pacto es nuestra preocupación porque ya pasó en el caso de ODEBRECHT, empresa corrupta y corruptora. Ellos mismos se han auto inculpado, hemos dicho que es una compañía que ha actuado de forma ilegal. En el Ecuador acusaron a otras personas, muchas de ellas, en especial el exvicepresidente Jorge Glas, inocente”, comparó.

Según Patiño, en este caso pasa algo parecido y recordó que, en el gobierno de Rafael Correa, trabajaron arduamente para defender, tanto a los pobladores amazónicos como al Estado ecuatoriano ante las agresiones y denuncias que Chevron hacía contra el Ecuador, luego de haber explotado el petróleo del país y de haber dejado contaminada la Amazonía.

“Esas personas querían destruir la imagen del Ecuador, de sus sistema jurisdiccional y también de los pobladores amazónicos, que fueron afectados, que ahora sufren de cáncer; cuyos territorios fueron contaminados. Nosotros, en el gobierno de Rafael Correa defendimos al Estado ecuatoriano y a los pobladores”, recalcó.

El político precisó que sus acciones se enfocaron, tanto en lo jurídico como en lo comunicacional, por lo que ahora, el actual régimen, en lugar de asegurar que continuarán defendiendo al país, acusan al Exmandatario y a quienes fueron sus ministros. “Dicen ahora, que pague Rafael Correa lo que gastó defendiendo al Estado. En vez de tirar las balas a quien se debería tirar, que es a Chevron, quiere enjuiciar a Rafael Correa y pedirle que pague lo que se gastó”.

“Este gobierno está confundido, no se da cuenta de que el combate que tenemos es entre Chevron y el Estado ecuatoriano, no entre el gobierno de Lenín Moreno y el expresidente Correa. Ese es el error que cometen estos señores porque no sería raro que exista algún pacto con Chevron”, insistió.

En esta línea, el Exministro de Relaciones Exteriores recordó las declaraciones hechas por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, para diario El Comercio, en donde aseveró que se está dialogando con dicha empresa para llegar a una solución. “Lo que dijo es que había que conversar, que aclarar las cosas. Una de las cosas que tienen que preguntarse es qué hizo el régimen de Moreno, desde el 24 de mayo, que asumió el poder; así como la Procuraduría, en este caso”.

Con respecto a la denuncia hecha por el exministro coordinador de Talento Humano, Andrés Aráuz, sobre las reuniones que mantuvo Moreno con un grupo de lobby patrocinado por Chevron, desde noviembre de 2016; Patiño aseguró no haber conocido de los encuentros, así como afirmó no haber abordado estos temas en los momentos previos a que el actual mandatario sea oficializado como candidato presidencial por Alianza PAIS (AP). “Esto sería una ratificación de lo que está pasando, no sabíamos que en el 2016 se había producido”.

El dirigente político recalcó que la defensa de este caso le corresponde al Estado ecuatoriano. “A él le correspondería pedir una anulación del fallo es al Estado”. Asimismo, comentó que como bloque legislativo analizarán las acciones pertinentes, desde su competencia, para un pronunciamiento sobre el caso. “En la medida de que son miembros de una Función del Estado, les correspondería hacer un exhorto al Presidente de la República o pedir información al Procurador del Estado. Este fallo es inaplicable en nuestro país, es inconstitucional, atenta a la soberanía del Ecuador. No debería ser aplicado porque se estaría restando la soberanía”.

A su criterio, estas acusaciones forman parte de lo que han denominado como una persecución política. “Es una más. El expresidente Correa se empeña en una campaña internacional para defender de las agresiones de Chevron contra el Estado ecuatoriano y los pobladores amazónicos y ahora resulta que él es el culpable del fallo contra nuestro país. Es el colmo”.

“Cuánta claridad y trabajo hubo, desplegado por todo el mundo. En muchos países informamos sobre el caso, lo hacía el expresidente Correa, lo hacía yo y las demás autoridades. Todo el mundo informó y denunció la contaminación y agresión de Chevron contra nuestro país. Hicimos ese trabajo, a nivel internacional, durante algunos años, pero resulta que el gobierno de Lenín Moreno dice que tenemos la culpa de haber hecho lo que teníamos que hacer. Nos acusa de haber defendido al Ecuador”, criticó.

A su juicio, la defensa que se realizó en este caso, fue correctamente realizada, pero lamentó que en estos tribunales arbitrales, estén integrados por personas vinculadas a sectores empresariales y trasnacionales, por lo que, generalmente, no son los países de América del Sur los que ganan este tipo de casos.

“Pese a las pruebas que fueron presentadas por el Procurador y que, a nuestro parecer, fueron contundentes para demostrar la culpabilidad de esa empresa y la no razón de que ellos hicieran un juicio contra el Estado ecuatoriano, la razón fue favorable para ellos. Es lamentable que la persecución política llegue a este extremo, de ni siquiera tener un mínimo de conciencia patriota y nacional, acusando a Rafael del resultado de un juicio”, cuestionó.

Este será uno de los temas que reclamará la Revolución Ciudadana en la movilización anunciada para este jueves, 13 de septiembre, cuya concentración será en el parque El Arbolito, en Quito, entre las 15h00 y 16h00. El punto de llegada aún se está definiendo. Asimismo, se prevé una visita al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, en las afueras de la cárcel 4, por su cumpleaños. Asimismo, desmintió que el Expresidente retorne al Ecuador para este u otro evento.

“Esta es una más de las razones por las cuales la ciudadanía ecuatoriana nos vamos a movilizar. Vamos a manifestarnos por un desgobierno. Más de un año y ni una obra de Lenín Moreno, todas las que ha inaugurado son las que nosotros dejamos encaminadas. De las 640 que dijo que había irregularidades, él ha estado inaugurando”, criticó.

Reprochó que se haya endeudado al Estado sin realizar obras para pagar gasto corriente. “No hay una casa, no hay un bono, no hay un empleo de los 250.000 que ofreció por año. Al contrario, lo que hay es desempleo por despido de trabajadores. Ellos están despidiendo al personal del servicio público de este país, con lo cual no solamente se quedan sin trabajo, sino que el servicio público se deteriora”.

“Está disminuyendo gasto público, particularmente, los recursos para mantenimiento. Si Lenín Moreno no hace ninguna obra, por lo menos que mantenga lo que nosotros hicimos durante 10 años, pero ni siquiera eso hace. Las carreteras han comenzado a tener baches y las escuelas van a comenzar a deteriorarse porque, con el tiempo, cualquier obra física se deteriora si no tiene mantenimiento regular”, reprochó.

No solo eso, recriminó, sino que también les perdona las deudas a los grandes empresarios, “golpeando” a los demás ciudadanos con los primeros incrementos como en el precio de la gasolina súper. “Vendrán más porque eso es lo que están anunciando. Ya comenzaron a subir el diésel industrial, va a subir el de la pesca. Cuidado, que después vendrán otro tipo de medidas porque ese es el pensamiento, no de Moreno porque es un títere, sino de las grandes empresas, de la burguesía y la partidocracia; que manejan el país”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com