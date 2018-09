ACUSACIONES: En clase de cívica, Presidente Moreno les dice a los niños: "Gente mala se llevó el dinero de todos"

Sugirió que Presidente Nicolás Maduro podría ser considerado como mandatario que se quieren quedar "toda la vida" en el poder El Presidente de la República, Lenín Moreno interactuó con alumnos del séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Pablo Muñoz Vega de San Gabriel y un grupo de maestros. En su clase de cívica, el Mandatario les dijo a los menores que "gente mala" se llevó el dinero y que, por ello, no se podían hacer obras. Además, citó a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, como un ejemplo de que quien se quiere quedar en el poder.

Cuando le preguntaron cómo hizo para convertirse en "buen presidente", el Presidente Moreno respondió: "Todavía no lo soy, en eso estamos trabajando acá con los ministros, para tratar de ser un buen presidente, pero creo que podemos comenzar fomentando valores".

Dijo solidaridad amar al prójimo como a ti mismo, cuando una persona sufre, sientas que también sufres.

"Cuando un compañero tiene un mal momento, perdió a su abuelita, a lo mejor a su padre, hermano o un accidente lo dejó discapacitado, todo eso te ayuda a ser un ser solidario, si te condueles"

Tampoco uno tiene que cargarse el dolor de otros, advirtió el Presidente Moreno.

"Amar al prójimo como a ti mismo significa, además, alegrarse por las alegrías del otro", dijo.

Otra de las preguntas se relacionó a qué sentía ser Presidente, el Mandatario respondió: "A mi francamente ser Presidente no me hubiera gustado, uno duerme poco, pasa siempre preocupado y no está mal porque para eso te elijen, uno no tiene que aspirar a tener poder, cuando tienes poder es porque te llegó el momento y tienes que aprovecharlo para servir a los demás, para hacer lo mejor que puedas con los demás".

“Hay cosas que saldrán bien, hay cosas que saldrán mal, bueno eso ya es otra cosa, pero tú debes estar cargado de los mejores deseos para poder, a la gente, hacerle el bien, principalmente, de los más necesitamos”, indicó.

El Jefe de Estado recalcó: “Hemos pasado un periodo muy duro, en el cual gente mala se llevó el dinero de todos”.

“Se llevó el dinero y es por eso que ahora se hace difícil hacer escuelas, carreteras, orfanatos, ancianatos, es más difícil porque la gente se va robando la plata. No sé qué quieren hacer con tanta plata”, cuestiono.

El Mandatario acotó que servir a los demás es lo mejor que tiene la política y pidió no aspirar al poder.

"Uno tiene que acceder a la política para servir y hacerlo con humildad, sin prepotencias, sin decir: soy el Presidente, valgo más que los demás, soy el más inteligente, soy el único que puede hacer las cosas, me voy a quedad siendo Presidente, como algunos presidentes que se quedan de toda la vida, por ejemplo, denme el caso de un presidente que quiere ser presidente durante toda la vida, pidió y recalcó: "¿Maduro podrá ser?".

Ecuadorinmediato

(PAY)